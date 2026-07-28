Agricultura reforzará la caza de conejos y los payeses aplazan los cortes de carreteras: “hasta que no queden conejos”

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, anunció ayer una “actuación de choque” a lo largo del mes de agosto en municipios leridanos donde la superpoblación de conejos provoca daños a cultivos, especialmente en el Segrià y el Urgell. “Actuaremos en ellos de forma continuada hasta que no queden conejos”, aseguró. Ordeig hizo estas declaraciones tras reunirse en Montblanc con las organizaciones y colectivos agrarios que cortaron la C-14 en Tàrrega el viernes y el domingo para protestar por este y otros problemas como la gestión de las zonas de especial protección de aves, las zepas, los incendios. Los convocantes de estas movilizaciones organizaron por la noche asambleas en Alfés y Verdú, en las que decidieron aplazar las protestas durante unas semanas en las que esperan ver resultados contundentes para reducir la superpoblación y los daños. Exigieron una reunión urgente con la conselleria de Territorio sobre la gestión de zepas. En caso contrario, advirtieron que a partir del 21 de agosto volverán a cortas las carreteras. Pese al voto de confianza reconocieron salir escépticos de su reunión con Ordeig.

La intervención contra la plaga de conejos que plantea Agricultura prevé “aumentar los recursos materiales, vehículos y efectivos”, con personal de Tragsa y de los Agentes Rurales. El conseller apuntó la posibilidad de que agricultores acompañen al personal de la Generalitat durante las cacerías. Avanzó que se presentará una propuesta a Agroseguro para reforzar la cobertura de daños recurrentes por fauna. Hasta ahora, comunicar este tipo de desperfectos de forma reiterada dificulta la cobertura del seguro a partir del tercer año. Además, avanzó que se publicará una nueva convocatoria para dotar a cazadores de munición y equipos como visores nocturnos para abatir conejos. Tras la reunión, el presidente de Asaja, Pere Roqué, recalcó que “hay que matar conejos”. Afirmó que, si los daños continúan tras abatir a más de 276.000, “habrá que matar a más de medio millón, porque la plaga es muy densa”. Carol Aixut, de UP, recordó que corzos y jabalíes también ocasionan daños. “Hay un desequilibrio y hay que recuperar el equilibrio con ayuda de la Administración”, dijo.

En cuanto a la gestión de las zepas, el conseller abrió la puerta a flexibilizar las restricciones a la actividad agraria en estos espacios de protección de las aves. Se comprometió a presentar en octubre una propuesta de compensaciones económicas junto con Territorio. Avanzó que trasladará esta problemática a Bruselas, que establece el marco legal europeo de las zepas. Mar Ariza, del Gremi de la Pagesia, dijo que “son un polvorín, lleno de zonas secas que son combustible”.