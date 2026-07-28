Los costes del sector agrario: “Necesitas personal de confianza que utilice maquinaria de 500.000 euros”

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El sector agrario de la provincia de Lleida necesita al menos 300 tractoristas y especialistas en el uso y manejo de maquinaria agrícola, un déficit que se nota de forma especial en momentos como la siega del cereal. La falta de relieve generacional en el campo es una de las razones que hay detrás de esta carencia.

“Hay muchas empresas de servicios agrarios que podrían crecer, pero no lo hacen porque no tienen personal bastante capacidad para utilizar un tractor de 250.000 euros, a los cuales hay que sumar después las herramientas, o una cosechadora o picadora de forraje, que puede llegar a los 500.000. Necesitas personal de confianza”, explica Vicenç Pascual, de Agritecnia SCCL. En esta línea añade que con los costes actuales por las nubes, para las empresas es preferible ser prudentes. “Por ejemplo, ha habido días en que hemos tenido dos máquinas paradas porque no teníamos el personal necesario”, indica.

La maquinaria puede tener precios muy dispares en función de su capacidad y tecnología. Un tractor para trabajar en una finca de dimensiones reducidas de fruta al Horta de Lleida puede costar entre 70.000 y 80.000 euros por término medio, a lo cual habría que añadir herramientas como las que se utilizan para sulfatar, que requieren una inversión adicional de 30.000 o 40.000 euros por término medio. En el caso de los tractores para trabajar, por ejemplo, en una finca de cereales de la Segarra y con una potencia media de unos 250 caballos, requiere una inversión de 250.000 euros, a los cuales habría que sumar un desembolso de 130.000 a 140.000 euros en la maquinaria para las tareas de siembra directa.

En teoría, para llevar un tractor sólo se requiere el carnet de conducir, pero en la práctica es necesaria formación, como la que ofrecen las escuelas agrarias, y experiencia porque es un trabajo mucho más complejo de lo que puede parecer. “El trabajo agrario ha estado tradicionalmente despreciado y no lo tendría que ser. Les explotaciones necesitan buenos profesionales.”