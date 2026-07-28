Raimat abre su vendimia más temprana por el calor “que ha venido para quedarse” y con previsión de gran calidad

Raimat abrió ayer la vendimia más temprana de su historia por los efectos de las altas temperaturas registradas desde primavera en una campaña que prevé mantener el volumen de producción en niveles calificados de normales. La bodega espera del orden de cuatro millones de kilos para sus vinos, a los que se añaden otros cinco para cava. Así lo explicó ayer el director de la bodega, Joan Esteve, que destacó las estrategias con las que están afrontando el cambio climático, “que ha venido para quedarse”. Por una parte, una de las claves es el riego de las cepas. Por otra, dejar más hojas en las cepas para proteger los racimos de la insolación y las altas temperaturas. El responsable de enología y producción de Raimat, Carles Escolar, explicó que en las últimas semanas han incrementado el gasto en agua en un 20%, pero este incremento se ve compensado por unas menores necesidades en meses anteriores después de un invierno lluvioso.

Adecuación de trabajos

Para garantizar tanto la mayor calidad de la uva como las mejores condiciones para los 80 empleados en la vendimia, Raimat también adecua el horario para evitar las horas de más calor. Comienzan a recoger a las diez de la noche, concentrando trabajos de madrugada y nunca excediendo las doce del mediodía.

Joan Esteve destacó que “la uva está equilibrada y sana, con buenos nivees de acidez, lo que hace prever que la vendimia también sea buena en calidad”, sin problemas de plagas en la finca, de dos mil hectáreas, todas ellas de producción ecológica. La campaña comienza con la recogida de variedades como el Chardonnay, Pinot Noir y Charelo y acabará previsiblemente a mediados de octubre con variedades tintas.

Otro dato para la historia

Joan Esteve quiso destacar, además, otro dato para la historia: este año alcanzarán un acumulado de un millón de toneladas de uva a lo largo del último siglo. “Desde su primera vendimia, en 1917, han salido 900 millones de botellas de vino que han llevado la identidad de la bodega por todo el mundo”, explicó el director de la bodega.