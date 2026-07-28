Trabajo asegurado en el sector agrario: así funciona la escuela de Lleida que convierte jóvenes en expertos tractoristas

La falta de mano de obra cualificada se ha convertido en uno de los principales problemas del sector agrario. Una de las complicaciones crecientes es encontrar tractoristas preparados para manejar una maquinaria que cada vez está más tecnificada. En este contexto, cobran especial importancia los cursos de tractoristas, como el que ofrece la Fundació Privada Obra Tutelar Agrària de Gimenells, dedicada desde 1928 a la tutela y formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad a los que les ofrece una oportunidad enseñándoles un oficio relacionado con el campo. El curso, que se imparte desde hace aproximadamente ocho años en colaboración con la Escuela Agraria de Les Borges Blanques, dura aproximadamente un mes y cada edición reúne entre ocho y diez alumnos. Aunque inicialmente estaba dirigida a personas en riesgo de exclusión social, actualmente está abierta a cualquier persona que buscan actualizar conocimientos o mejorar su cualificación.

Conducir un tractor es solo una pequeña parte de esta formación, explica Bruno Berini, responsable técnico agrícola de la fundación. Los alumnos practican maniobras con remolques, el enganche y desenganche de maquinaria, el manejo de picadoras y otros implementos agrícolas, además de familiarizarse con las normas de seguridad que deben seguir durante el trabajo. También se les enseña a hacer el mantenimiento del tractor y sus aperos. Aprenden a revisar diariamente la maquinaria, limpiar radiadores, engrasar los equipos y detectar posibles averías antes de que provoquen daños importantes. Asimismo, reciben formación complementaria en aplicación de productos fitosanitarios, conducción de carretillas elevadoras o manipulación de alimentos. Para hacer estos cursos cuentan con la colaboraci´n de empresas como Maquinaria Agrícola Vicens, que facilita material.

La formación responde a una demanda real del sector. Las explotaciones agrícolas y las empresas de servicios necesitan profesionales especializados y, en muchas ocasiones, no consiguen cubrir las vacantes, sobre todo cuando aumenta la carga de trabajo. Por ello, la fundación mantiene una estrecha colaboración con varias empresas agrícolas del territorio, que reciben los currículums de los alumnos una vez finalizan su formación. Muchas de ellas necesitan profesionales capaces de manejar cosechadoras, picadoras, equipos para tratamientos fitosanitarios y otros vehículos especializados. Los jóvenes que hacen el curso pueden trabajar en las fincas de la propia fundación hasta la mayoría de edad. A partir de entonces algunos encuentran empleo estable dentro de la propia entidad, dedicada en Gimenells, sobre todo, a las nueces y el cereal, y otros dan el salto a empresas agrícolas o de servicios de la provincia.