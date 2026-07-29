SEGRE

RENOVABLES

JARC denuncia que el Plater pone en riesgo la soberanía alimentaria

Presenta una enmienda a la totalidad al plan y advierte que afectará al relevo generacional. Aboga por priorizar paneles solares en tejados, polígonos o granjas

Sisco Esquerda (JARC) con su hijo en una granja rodeada de placas solares en Alcarràs. - ACN

Sisco Esquerda (JARC) con su hijo en una granja rodeada de placas solares en Alcarràs. - ACN

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La Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) ha presentado una enmienda a la totalidad al Pla Territorial Sectorial per a la Generació Elèctrica Eòlica i Fotovoltaica de Catalunya (Plater) al considerar que pone en riesgo “la soberanía alimentaria del país y el futuro de jóvenes agricultores”. Una enmienda que se suma a las múltiples alegaciones que otros sindicatos, particulares, entidades o instituciones han presentado al documento y cuyo plazo para tramitarlas termina hoy (ver desglose). El responsable de Agenda Rural y Transición Ecológica de JARC, Sisco Esquerda, puso ayer de manifiesto el malestar del sector en una comparecencia en una granja rodeada de campos fotovoltaicos en Alcarràs, donde instó al Govern a “comenzar de nuevo” y dejar sin efectos el Plater, que asegura que afectaría 300.000 hectáreas agrícolas en toda Catalunya.

La organización agraria considera que el despliegue de renovables está lleno “de incongruencias y riesgos”, motivo por el cual se han presentado “alegaciones masivas”. Asimismo, Esquerda señaló que el Govern ha gestionado de manera inadecuada la propuesta y mantiene Catalunya “a la cola de la implantación de energías limpias”. En este sentido, considera que el Plater choca con la ley de espacios agrarios, ya que prioriza la ocupación de suelo agrario por encima de su protección y poniendo en riesgo la soberanía alimentaria del país. Por todo ello, Esquerda apostó por priorizar “espacios artificializados” para implantar las renovables, como por ejemplo tejados, polígonos industriales, almacenes, granjas, medianas de autopistas o la línea de alta velocidad antes que usar suelo agrario. Una propuesta que va en línea a la planteada por entidades como la asociación de vecinos de l’Horta o la Plataforma Lleida contra la MAT (ver página 3). Añadió que el Plater también provoca “graves problemas” para garantizar el relevo generacional en el mundo agrícola, ya que comportaría una subida del precio del suelo que, “en algunos casos, podría llegar a duplicarse”.

Alegaciones de Diputación, consells comarcals y ayuntamientos

La oposición al Plater ha movilizado entidades, sindicatos y administraciones de todas las zonas de Lleida. En el último pleno de la Diputación se votó por unanimidad revisar el plan para proteger suelo agrario y decenas de municipios de toda la provincia, entre ellos Les Borges Blanques, Arbeca, Cervià, Seròs, Almatret, Tornabous y Nalec se han adherido al manifiesto que pide paralizarlo. El consell comarcal de l'Urgell también ha presentado alegaciones para proteger los núcleos urbanos y el paisaje de instalaciones solares y que su implantación tenga en cuenta “no solo la capacidad de acogida de los territorios, sino también su demanda energética”. A su vez, 17 municipios del Solsonès han hecho un frente común para oponerse al plan y el consell comarcal de la Segarra ofrece apoyo para presentar alegaciones. El del Pallars Jussà y Alt Urgell también las han presentado, así como el Conselh Generau d'Aran con los municipios de la Val. Por otro lado, la Paeria de Lleida aprobó una moción para que el Plater no comporte perder suelo agrícola y proteger l’Horta y ha presentado alegaciones.

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