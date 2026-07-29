JARC denuncia que el Plater pone en riesgo la soberanía alimentaria

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La Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) ha presentado una enmienda a la totalidad al Pla Territorial Sectorial per a la Generació Elèctrica Eòlica i Fotovoltaica de Catalunya (Plater) al considerar que pone en riesgo “la soberanía alimentaria del país y el futuro de jóvenes agricultores”. Una enmienda que se suma a las múltiples alegaciones que otros sindicatos, particulares, entidades o instituciones han presentado al documento y cuyo plazo para tramitarlas termina hoy (ver desglose). El responsable de Agenda Rural y Transición Ecológica de JARC, Sisco Esquerda, puso ayer de manifiesto el malestar del sector en una comparecencia en una granja rodeada de campos fotovoltaicos en Alcarràs, donde instó al Govern a “comenzar de nuevo” y dejar sin efectos el Plater, que asegura que afectaría 300.000 hectáreas agrícolas en toda Catalunya.

La organización agraria considera que el despliegue de renovables está lleno “de incongruencias y riesgos”, motivo por el cual se han presentado “alegaciones masivas”. Asimismo, Esquerda señaló que el Govern ha gestionado de manera inadecuada la propuesta y mantiene Catalunya “a la cola de la implantación de energías limpias”. En este sentido, considera que el Plater choca con la ley de espacios agrarios, ya que prioriza la ocupación de suelo agrario por encima de su protección y poniendo en riesgo la soberanía alimentaria del país. Por todo ello, Esquerda apostó por priorizar “espacios artificializados” para implantar las renovables, como por ejemplo tejados, polígonos industriales, almacenes, granjas, medianas de autopistas o la línea de alta velocidad antes que usar suelo agrario. Una propuesta que va en línea a la planteada por entidades como la asociación de vecinos de l’Horta o la Plataforma Lleida contra la MAT (ver página 3). Añadió que el Plater también provoca “graves problemas” para garantizar el relevo generacional en el mundo agrícola, ya que comportaría una subida del precio del suelo que, “en algunos casos, podría llegar a duplicarse”.