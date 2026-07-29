Manifest del Gran Canal expresa "desacuerdo" con las sentencias que absuelven el canal de Urgell por la gestión de la sequía

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Manifest del Gran Canal, colectivo formado por varios regantes de la infraestructura hidráulica, ha expresado su "desacuerdo" con las últimas sentencias judiciales que absuelven el canal de Urgell de tener que compensar a los regantes por las pérdidas económicas que sufrieron a raíz de los cortes de agua por la sequía del año 2023.

En un comunicado, los regantes dicen que respetan las decisiones judiciales. Sin embargo, consideran que las sentencias no dan respuesta a la "cuestión esencial" que denuncian, que es "la falta de igualdad de trato entre los regantes" durante la sequía. También añaden que el cambio de criterio respecto de la primera sentencia demuestra que la cuestión "está lejos de quedar definitivamente resuelta".

Las últimas sentencias dictadas por el Juzgado Contencioso Administrativo de Lleida desestiman las demandas presentadas por varios regantes que reclamaban a la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell compensaciones económicas por las pérdidas económicas que sufrieron a raíz del cierre del canal el año 2023. La jueza considera que las pérdidas productivas que sufrieron los campesinos se debieron a una "fuerza mayor" y que la comunidad de regantes actuó de manera "justificada" ante una situación que provocó "circunstancias imprevisibles e inevitables".

Desde el Manifest del Gran Canal consideran que las sentencias se han limitado a calificar la sequía de episodio de "fuerza mayor" y no han entrado a cuestionar la gestión que hizo la comunidad de regantes. Eso, aunque la jueza explica a los escritos que la actuación de la administración "se encuentra motivada y justificada en atención a las circunstancias imprevisibles e inevitables" con que afectaban a la zona y también valora que las decisiones que tomó la comunidad de regantes, que priorizaban garantizar el agua de boca y la supervivencia de los árboles frutales, son "decisiones técnicas, motivadas y justificadas".

Asimismo, el Manifest del Gran Canal afirma que "seguirá defendiendo los intereses de los agricultores afectados y dará apoyo a todas las iniciativas que permitan aclarar los hechos y garantizar que ningún regante vuelva a sufrir un trato desigual ante una situación excepcional".