Agricultura ayudará a los campesinos afectados por las crisis del sector

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Agricultura destinará ayudas moduladas de entre 70 y 90 millones de euros para los campesinos afectados por las diferentes crisis que vive el sector agrario como el aumento de los costes de producción y los efectos del cambio climático. Así lo ha explicado este viernes el conseller Òscar Ordeig después de la reunión mantenida con los diferentes sindicatos de la Tabla Agraria.

El departamento se ha comprometido a tener en cuenta los sectores con más dificultades de rentabilidad como la viña, el arroz, los cítricos, los pastos y el maíz. Para estos, Ordeig ha explicado que el importe de las ayudas serán "importantes", mientras que de manera paralela también se destinarán recursos para una subvención "más reducida y universal" que se extenderá a los otros ámbitos agrarios. Los técnicos de Agricultura concretarán el importe de los módulos en los próximos días.

En todo eso, el conseller ha hablado de un despliegue de medidas que para incrementar el control de las importaciones y acciones para paliar los efectos de la fauna cinegética. "Estaremos al lado del sector y movilizaremos recursos extraordinarios", ha dicho Ordeig, quien ha añadido que el dinero provendrá del fondo agrario y del fondo de contingencia.