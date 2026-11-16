Agricultura cifra entre el 30 y el 40% la afectación en fincas de olivo del Segrià y Les Garrigues por la tormenta del sábado

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La tormenta del sábado por la tarde que atravesó el Segrià y Les Garrigues ha producido daños de hasta el 40% en fincas de olivo de varios muncipis, según la estimación del departamento de Agricultura. La mayor intensidad de la tormenta, con descarga de granizo, se localizó en los municipios de Maials, La Granja d'Escarp, Seròs, Llardecans, Torrebesses, Alcanó, Granyena de les Garrigues y La Granadella.

Según Agricultura, también habrá que ver como los chubascos intensos, que dejaron 30 litros en poco más de una hora, acabarán afectando a campos de almendros y otros cultivos por el efecto del encharcamiento de agua.