Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Unió de Pagesos ha pedido poder utilizar 23 materias activas fitosanitarias que ahora no están permitidas. Lo han pedido a través de una autorización excepcional de emergencia a Agricultura con el objetivo de utilizarlos el año que viene, ya que ahora no están permitidas. Los productos servirán para frenar enfermedades de los cítricos, los hongos de los avellanos, almendros y algarrobos, o plagas como el barrinador de la alcachofa, la araña del maíz o el caracol manzana, las malas hierbas y los hongos en el arroz. También se han incluido materias contra la polilla de la uva, la mosca de la fruta, los pulgones o un regulador de crecimiento para manzanas y peras.

Las 23 propuestas de autorización se usarán para combatir las plagas y garantizar la sanidad de los cultivos para asegurar la cosecha del 2027. Es un paso previo necesario para que estas peticiones se puedan elevar al Ministerio de Agricultura y que las apruebe la Comisión Europea.

El sindicato ha pedido cinco autorizaciones excepcionales y dos ampliaciones de uso de fitosanitarios en el sector de los cítricos, dos autorizaciones y una ampliación para usos en avellanos, almendros y algarrobos, una ampliación para el sector de la fruta dulce en el uso de uno fitosanitario de control del estemfilium en pera, y una ampliación de uso secundario para que un producto ya autorizado para el control de pulgones también se pueda hacer servir para el de la psila.

La organización insiste también en la urgencia en facilitar los tratamientos aéreos con drones y que se equiparen a los tratamientos terrestres con respecto a los fitosanitarios. UP defiende que son más sostenibles que las aplicaciones terrestres convencionales porque usan menos cantidad de producto, permiten tratar partes concretas de cultivo afectado y parcelas de difícil acceso, y no provocan pérdidas alimentarias para que no estropee el cultivo cuando realizan un tratamiento, como pasa con los tratamientos terrestres en cultivos herbáceos como el arroz, cereales de verano como el maíz y en cereales de invierno.