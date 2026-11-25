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El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ha publicado hoy en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) las bases para una ayuda de emergencia que cuenta con una dotación de 2,17 millones de euros y que está destinado a compensar las pérdidas económicas derivadas al incremento del coste de los fertilizantes en algunas explotaciones catalanas durante la campaña de este año.

El objetivo es ayudar a las explotaciones agrarias que han tenido que asumir a un incremento de costes de producción, sobre todo con respecto a los fertilizantes, a mantener la viabilidad económica.

Según las bases reguladoras, se beneficiarán los agricultores que hayan recibido el soporte estatal y hayan ampliado su superficie elegible respecto del año anterior, como también los jóvenes que se hayan incorporado a la actividad agraria durante el 2026. Los beneficiarios no tendrán que llevar a cabo ningún trámite, sino que el Departamento lo determinará a partir de los datos disponibles, sobre todo de las de la Declaración Única Agraria (DUN) y las de ayudas estatales para fertilizantes.

Se calcula que recibirán el pago a los que cumplan los requisitos antes del 28 de febrero del próximo año. El importe se calculará en función de las superficies elegibles de cada explotación. La compensación es de 92,50 € por hectárea de regadío y 38,33 € por hectárea de secano.