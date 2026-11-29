Obras de construcción de la balsa de regulación de Juneda en el Canal d’Urgell. - PAU PASCUAL PRAT

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La empresa pública Infrastructures de la Generalitat ha sacado a licitación cuatro contratas para la modernización del sector B-10 del Canal d'Urgell que suman 47,5 millones de euros.

Se trata de la ejecución de la primera y la segunda fase del proyecto, que suman 46,2 millones de euros; de la dirección técnica de esos trabajos, que sale por 1,01 millones, y de la asistencia técnica para el control de calidad de las obras, cuyo precio de licitación es de 574.294 euros.

Se trata, en todos los casos, de tasaciones con el IVA incluido. El plazo de presentación de ofertas se cierra el 14 de enero.

La primera fase afecta a 3.057 hectáreas de los términos de Els Alamús, Bell-lloc d’Urgell, Juneda, Lleida y Torregrossa, mientras que la segunda incluye 3.406 de esos cinco y de Arbeca y Puiggrós.

El proyecto de modernización “consistirá en la transformación de una red de antiguas acequias de lámina libre en una red presurizada, con un transporte mucho más eficiente y que permite la implantación de las nuevas tecnologías de riego en parcela”, explica la memoria, que indica que el sistema dispondrá de dispositivos de telecontrol y que recibirá el suministro energético de una planta fotovoltaica.

Las 6.463 hectáreas del sector B-10 suman algo más de un 9% de las 69.100 de regadío que se abastecen del Canal d’Urgell. Forman parte de la Colectividad número 14 y se localizan junto a las de la número 16 en las que ya está modernizadas, o en proceso para ello, el riego de otras 1.045. La ejecución de las contratas elevará a algo más del 10% la superficie que pasa del riego a manta al localizado.

Las contratas salen a licitación veinte días antes de que la comunidad general celebre unas elecciones cuyo principal foco de tensión se halla, precisamente, en las condiciones económicas de los regantes para incorporar sus tierras al proceso de modernización. Ese factor ya fue clave en la ronda de consultas a las colectividades realizada hace un año, en la que la posición oficial de la comunidad resultó claramente derrotada. Optan a la presidencia su actual titular, Amadeu Ros, y Jaume Perera, su principal crítico.