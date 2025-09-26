OFERTA
Festival Internacional Musiquem Lleida con Segre
Sorteo tres entradas dobles concierto de clausura XX edición del festival Internacional Musiquem Lleida.
OFERTA SUSCRIPTORES
Sorteo entradas dobles
Participa enviando un correo con los datos (nombre y apellidos, teléfono y número de suscriptor) a marketing@segre.com hasta el 2 de octubre. El 3 publicaremos a los ganadores.
Cor² Bach & Gjeilo
Fecha: domingo, 5 de octubre de 2025
Lugar: Audirtori Enric Granados, (Pl. de Josep Prenafeta, Lleida)
Horario: de 19.00 a 20.30 h
Precio: entrada general 10€
Coral Shalom - Cor Cererols, conjunto vocal e instrumental
Desde el renacimiento hasta la música contemporánea, la musica coral ha explorado las diferentes maneras en que las voces del coro pueden interactuar. El doble coro, el discurso estròfic o el contrapunto generan un efecto de diálogo coral que hace exponencial el resultado sonoro que resulta. Este concierto explora estos recursos con una selección de obras corales que nos suenan referentes, junto con la cantata BWV 150 de J. S. Bach y una selección de Dark & Luminous Night of the Soul de Ola Gjeilo, uno de los compositores contemporáneos más prolíficos del panorama coral actual.
La Coral Shalom contará con la colaboración del prestigioso Cor Cererols, una conjunto vocal que, en formato de cuatro solistas vocales y grupo instrumental, se sumará a la clausura de la XX edición del festival Internacional Musiquem Lleida.
Participando en el sorteo acepto las bases.
