OFERTA
BARROQUÍSIMO. Jaume Guri y Leon Serafion
Sorteo dos entradas dobles
OFERTA SUSCRIPTORES
Sorteo dos entradas dobles
Participa enviando un correo con los datos (nombre y apellidos, teléfono y número de suscriptor) a marketing@segre.com hasta el 26 de noviembre. El 27 publicaremos a los ganadores.
Espai Orfeó
Calle Sant Martí, 60, 62,
25004 Lleida
973 23 35 54
www.orfeolleidata.cat
Fecha: 29/11/2026 19:00 h
Precio: 15 € / abono
Lugar: Espai Orfeó
BARROQUÍSIMO. Jaume Guri, violín barroco y Leon Serafion, tiorba
Jaume Guri Batlle es un violinista polifacético y apasionado. Miembro fundador del Bärhof Ensemble, I Concierto Intempestivo, y Ossian's Dream, también es miembro y colaborador habitual de grupos como Los Elementos, Teatro dei Cervelli, Gli Incogniti, El Gran Teatro del Mundo, Ballarte Ensemble, Le Concert des Nations o Das Kolorit, formaciones con las cuales ha grabado varios CDs aclamados por la crítica internacional. Su actividad artística abarca desde la música medieval hasta la contemporánea, y va más allá del formato clásico de concierto, participando regularmente en proyectos escénicos e interdisciplinarios.
Leon Serafin toca una variedad de laúdes y guitarras históricas. Después de haber estudiado con Rolf Lislevand y Xavier Díaz-Latorre, colabora regularmente con varios conjuntos de música antigua —como el Freiburger Barockorchester, Los Elementos, Theatro dei Cervelli, Collegium 1704 o Armonico Tributo Austria- y ha actuado en numerosas salas y festivales de toda Europa. Además de su actividad concertística y discográfica, ha desarrollado proyectos propios centrados en el crossover, como ahora la instalación audiovisual Il tempo perduto.
25004 Lleida
973 23 35 54
www.orfeolleidata.cat
Fecha: 29/11/2026 19:00 h
Precio: 15 € / abono
Lugar: Espai Orfeó
BARROQUÍSIMO. Jaume Guri, violín barroco y Leon Serafion, tiorba
Jaume Guri Batlle es un violinista polifacético y apasionado. Miembro fundador del Bärhof Ensemble, I Concierto Intempestivo, y Ossian's Dream, también es miembro y colaborador habitual de grupos como Los Elementos, Teatro dei Cervelli, Gli Incogniti, El Gran Teatro del Mundo, Ballarte Ensemble, Le Concert des Nations o Das Kolorit, formaciones con las cuales ha grabado varios CDs aclamados por la crítica internacional. Su actividad artística abarca desde la música medieval hasta la contemporánea, y va más allá del formato clásico de concierto, participando regularmente en proyectos escénicos e interdisciplinarios.
Leon Serafin toca una variedad de laúdes y guitarras históricas. Después de haber estudiado con Rolf Lislevand y Xavier Díaz-Latorre, colabora regularmente con varios conjuntos de música antigua —como el Freiburger Barockorchester, Los Elementos, Theatro dei Cervelli, Collegium 1704 o Armonico Tributo Austria- y ha actuado en numerosas salas y festivales de toda Europa. Además de su actividad concertística y discográfica, ha desarrollado proyectos propios centrados en el crossover, como ahora la instalación audiovisual Il tempo perduto.