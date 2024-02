El Canal d'Urgell ayudará a concentrar fincas a los payeses para impulsar la modernización

Publicado por Xavier Rodríguez Verificado por Creado: Actualizado:

El Canal d’Urgell facilitará que los payeses concentren fincas para impulsar la modernización del riego. El presidente de la comunidad de regantes, Amadeu Ros, explicó ayer que pondrán personal a disposición de los agricultores para ayudarles con este proceso, que será voluntario. Ros aseguró que será de una “concentración privada no obligada” y permitirá que los regantes, una vez hayan consultado el proyecto de modernización, intercambien entre ellos la propiedad de las fincas para concentrar parcelas.

Asimismo, Ros recordó que en marzo está previsto que empiecen las primeras obras de la modernización, como ya avanzó SEGRE. Estos trabajos, que ejecutará la empresa pública Tragsa, consistirán principalmente en la construcción de tres grandes balsas laterales. Cuentan con un presupuesto de 35 millones de euros, financiadas con los fondos Next Generation de la Unión Europea. El presidente de los regantes también apuntó que tienen listos los proyectos para modernizar 11.500 hectáreas, que suponen una inversión de 138 millones de euros. En este sentido, señaló que las obras podrían empezar en octubre, aunque están a la espera de las negociaciones entre la Generalitat y el Gobierno central para abordar la financiación de estos trabajos. Además, recordó que tendrá que haber un convenio a tres bandas entre estas dos administraciones y la comunidad de regantes. Ros afirmó que los agricultores aportarán “lo que podamos”. Por otra parte, la Generalitat publicó ayer las ayudas por la sequía destinadas a los cultivos herbáceos y hortícolas del Canal d’Urgell y el Segarra-Garrigues. Ros lamentó el retraso en estas subvenciones y señaló que las esperaban el pasado mes de julio. Por ello, exigió a la conselleria de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural que sea “ágil” y que “no deje a nadie sin cobrar”. Ros también criticó que la subvención se rebaje a la mitad (de 697 euros por hectárea a 348) a los payeses que no tienen contratado el seguro del cereal, porque este “no cubre la sequía”. Aseguró que “batallamos” para que no se aplicara este criterio, pero al final no ha sido posible. Esta situación afectaría a unas 5.000 hectáreas de cereal. En otro orden, Ros recordó que con las reservas actuales de los embalses tienen garantizados dos riegos. Mientras, están impartiendo formación sobre el uso de los hidros, el nuevo sistema de reparto del agua en el Canal d’Urgell.

Emergencia por sequía a partir de hoy en 6 pueblos del Solsonès

Las restricciones de agua en los municipios de la cuenca del Ter-Llobregat, que forma parte de las cuencas internas de Catalunya, se endurecerán a partir de hoy con la entrada en emergencia. Esto impica a seis municipios del Solsonès: Solsona, Olius, Navès, Clariana, Pinós y Riner. La Generalitat prevé ratificar hoy el cambio de preemergencia a emergencia de esta cuenca. Esto supondrá pasar del actual límite de 210 litros por persona y día a 200, mientras que también podrían imponerse limitaciones de hasta el 50% para el consumo de agua para uso ganadero y de hasta el 80% para regadío (ver SEGRE de ayer). Por su parte, los otros municipios de Lleida que forman parte de las cuencas internas (Guixers, La Coma i la Pedra y Gósol) están en situación de excepcionalidad. El resto de la provincia forma parte de la cuenca del Ebro, gestionada por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).