Las restricciones al riego en el Canal d'Urgell conllevarán sacrificar de nuevo el cereal

La campaña de riegos de 2024 “está garantizada”, pero la restricción de dos hidros (turnos de riego) por cultivo para evitar un nuevo cierre del Canal d’Urgell a causa de la sequía obligará a los agricultores a dejar sin riego la mayoría de sus plantaciones de cereal como ya ocurrió la pasada campaña, causando fuertes críticas en el sector. Lo afirmó ayer el presidente de la comunidad de regantes, Amadeu Ros, tras concluir la asamblea general en la que la junta acordó con unanimidad dar inicio a la nueva temporada por los alrededores de Sant Josep (el 19 de marzo), aún sin una fecha definida. La junta la atrasará o avanzará en función de las próximas precipitaciones que se puedan dar.

Ros celebró que “no tener que avanzar la campaña es una buena noticia para los regantes porque no conviene, y de momento no hay prisa”, pero aseguró que los payeses necesitan 4 hidros y medio para poder regar todos los cultivos. Un hidro equivale a un poco más de 1.000 metros cúbicos de agua por hectárea. El presidente de los regantes añadió que “las pequeñas lluvias de estos días van bien, aunque sean pocas”, pero afirmó que no disponer de más agua afectará a nueve de cada diez agricultores, los que Ros calcula que tienen plantaciones de cereal y deberán priorizar los frutales. Los regantes del Canal d’Urgell confían en que futuras nevadas y el deshielo en el Pirineo, que suele empezar en abril, hagan aumentar las reservas de de Oliana y Rialp. En los pantanos del Segre actualmente hay 164 hectómetros cúbicos de agua, más del doble que los 79 del año pasado, pero el río sigue en estado de emergencia desde hace más de 20 meses. El Noguera Pallaresa está “algo mejor este año”, según la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), pero en el Ribagorzana preocupa Canelles, que está al 23,6% y en otoño registró mínimos históricos.El presidente de la comunidad de regantes señaló que los dos hidros y medio de más que necesitan se podrían conseguir si la aportación del Segre de este año es similar a la del pasado, pero evitó hacer previsiones al respecto. Este nuevo sistema de riego, que asigna a todos los cultivos la misma dotación de agua, se aprobó por unanimidad de los 135 síndicos en la asamblea. Asimismo, Ros informó de que hay payeses que ya han utilizado un hidro y ya se han regado más de 12.000 hectáreas, ya que tras la mala campaña de 2023 se han disparado los cultivos extensivos de cereal de invierno.

Transmiten a la Generalitat su “disconformidad” con las ayudas

Los 135 síndicos de las 20 colectividades del Canal d’Urgell acordaron por unanimidad trasladar oficialmente a la Generalitat su “disconformidad” con las ayudas económicas recibidas para paliar las pérdidas al cerrar el canal d’Urgell por primera vez en su historia el pasado 25 de abril, solo un mes después de que el 26 de marzo se diera inicio a la campaña de 2023.El presidente de los regantes, Amadeu Ros, recordó que “el president Pere Aragonès y la entonces consellera Teresa Jordà llegaron a decir que nadie se quedaría sin cobrar”, y aseguró que “algunos payeses no recibirán ayudas” después de que el Govern haya reducido la dotación a los que no tenían asegurado el cereal. Pidieron habilitar líneas de ayudas para que puedan ser compensados todos los payeses que en conjunto tuvieron que sacrificar más de 13.000 hectáreas para guardar agua para este año, según indicó Ros.