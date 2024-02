De Les Borges a Hollywood

De Les Borges Blanques a Hollywood pasando por Auschwitz. Este es el curioso periplo que ha hecho Oriol Sans, director de orquesta afincado en Estados Unidos. Y es que Sans aparece en los créditos de la película La zona de interés, candidata a cinco Oscar y galardonada con cuatro premios en el Festival de Cannes y tres Bafta, entre otros reconocimientos internacionales. La música que interpretan los prisioneros del campo de exterminio de Auschwitz en este film ha ido a cargo de estudiantes de la Universidad de Michigan dirigidos por este leridano. Oriol Sans se muestra satisfecho del recorrido que ha tenido su trabajo, aunque advierte que es “casi una anécdota” en el contexto de este exitoso film escrito y dirigido por Jonathan Glazer. Su particular película empezó mucho antes, en 2017, cuando su compañera Patricia Hall, profesora de Teoría de la Música en la Universidad de Michigan, tuvo acceso al archivo de Auschwitz. “Entre las partituras que encontró le llamó especialmente la atención el foxtrot The Most Beautiful Time of Life”. Una canción insólitamente optimista. “Ya se sabía que hubo orquestas en Auschwitz, pero Hall fue capaz de descubrir muchos más detalles que no estaban documentados”. Las canciones eran alegres porque básicamente los prisioneros tocaban en fiestas de los oficiales. “Pero también hay una versión diabólica, como sucede con todo lo que hicieron los nazis, y es que se dieron cuenta de que los presos caminaban más rápido si oían una determinada música. Como en las galeras romanas, que un esclavo tocaba el tambor para marcar el ritmo”. Y a partir de este foxtrot se inició un trabajo muy ambicioso para recuperar este patrimonio. “Las canciones eran conocidas, pero el ensamble era muy extraño: dos clarinetes, una tuba, unos cuantos violines.. ”. A los prisoneros les daban la parte de piano y tenían que hacer los arreglos en función de los intérpretes disponibles. “Continuamente tenían que hacer arreglos de instrumentación porque morían músicos”.

En un concierto en Michigan la orquesta de Oriol Sans incluyó en su repertorio una pieza con los arreglos originales de Auschwitz “y tuvo mucha repercusión”. Fue solo el principio. En 2019 ya tenían una colección de diez canciones y programaron un tour para el año siguiente con actuaciones en Nueva York, Viena y Cracovia. La pandemia truncó sus planes. “En 2022 retomamos el proyecto con actuaciones en Michigan y Nueva York y el próximo mes de mayo tocaremos en Viena y Cracovia”. No son simples conciertos. “Entre pieza y pieza se da voz a testimonios de la orquesta de Auschwitz. Y el contraste entre lo que explican y la música que suena, mayoritariamente danzas alegres, deja al espectador tan tocado que no sabe si aplaudir o no aplaudir”. En plena gestación de este proyecto llegó la petición del film The zone of interest , “del que no sabíamos nada”, de utilizar una de sus grabaciones. “Podía ser una de las muchas películas que no llegan al circuito comercial, pero ha ganado muchos premios y opta a cinco Oscar, estamos muy contentos”. Oriol Sans llegó a Estados Unidos en 2006 para cursar un máster de dos años en la Universidad de Michigan, donde se doctoró. Desde 2019 es profesor de dirección de orquesta y director de actividades orquestales en la Universidad de Wisconsin-Madison, pero no olvida sus raíces y procura regresar a Les Garrigues “al menos una vez al año”.