Les lluvias de mayo y el deshielo llenan los pantanos de Lleida y varios superan el 90% de capacidad

Les lluvias de este inicio de mayo por todo el país, junto con el inicio del deshielo siguen mejorando el estado de los pantanos de la provincia de Lleida, que incluso han empezado a turbinar para dejar espacio en el agua nueva que llega.

En la cuenca del Segre, los embalses de Rialb (41%) y Oliana (91%) suman 242 hm³, casi el 50% de la capacidad total de la cuenca. Hace un mes y medio, sumaban 169 hm³, mientras hace un año sólo almacenaban 84,5 hm³.

En la cuenca de la Ribagorçana, Escales (89%), Canelles (25%) y Santa Anna (87%) almacenan 515 hectómetros cúbicos de agua delante de los 398,9 del año pasado. Los embalses de la cuenca están 48%. Por Semana Santa los mismos embalses estaban al 54%, 22% y 83%, respectivamente.

En la cuenca de la Pallaresa, Talarn (Sant Antoni) ha crecido siete puntos en sólo una semana. Ahora llega al 94% de su capacidad, Terradets (98%) y Camarasa (93%) se encuentran en total al 94% con 397 hm³. Hace un año por estas fechas los pantanos de la cuenca de la Pallaresa almacenaba 262 hectómetros. Y en sólo un mes han aumentado del 76 al 94% actual.

El Pantano de Sant Antoni, en la cuenca de la Noguera Pallaresa al 94% y desembalsando para meter el agua que llegará procedente del deshielo pic.twitter.com/bkKAq5xLqX — Carolina Gili (@cgilif) May 7 , 2024

Los embalses vuelven a turbinar tras estar tres años parados



El deshielo en las montañanas ha llenado embalses y Talarn y Camarasa, en el Noguera Pallaresa, turbinan desde hace días al igual que Oliana, en el Segre, según explicaron fuentes de Endesa. No lo hacían desde 2020 debido a la sequía que se ha venido registrando en 2021, 2022 y 2023.

Por su parte, fuentes de Acciona indicaron que también turbina el pantano de Rialb para la producción hidroeléctrica. En estos dos últimos años se ha turbinado de forma puntual, remarcaron responsables de la empresa, solo cuando se podía ultilizar el caudal ecológico y para abastecimientos, pero esta producción era apenas imperceptible.

Tanto Talarn como Camarasa superan el 90% de su capacidad y Oliana está casi al 87%. Rialb roza los 162 hectómetros cúbicos y junto con Oliana llegan casi a los 238. El pantano de Rialb estaba al 7% hace un año por las mismas fechas, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Alerta por otra avenida del Cinca y el Segre en la confluencia que puede negar fincas



La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) avisó ayer de una nueva crecida controlada del Cinca en la confluencia con el Segre que volvió a poner en alerta a los payeses y alcaldes de la zona del Aiguabarreig.

La previsión era que por la noche pudieran pasar 400 metros cúbicos por segundo por la zona el desembalsar los pantanos de cabecera del Cinca (Mediano y El Grado), a más del 90% de capacidad, y los embalses de Camarasa y Talarn, en el Noguera Pallaresa, afluente del Segre. De hecho, el Segre llevaba a su paso por Lleida 35 metros cúbicos por segundo, que en Seròs ya eran 127, a los que se sumaban los más de 220 del Cinca en Fraga a las 19.30 horas con tendencia a aumentar, según los datos de la CHE.

El río Segre a su paso por Lleida llevaba 35 metros cúbicos por segundo por la mañana. - LUCIERA SERRANO

A finales de marzo una avenida de más de 505 metros cúbicos por segundo cerca de la desembocadura del Cinca en el Aiguabarreig inundó 40 hectáreas de frutales al romperse un muro que protegía los campos de cultivo y que todavía no se ha reparado. Según el presidente de la comunidad de regantes Sot del Cinca, Francesc Vallés, tanto payeses como los ayuntamientos de La Granja d’Escarp y de Massalcoreig exigen una solución para reconstruir este muro y evitar situaciones como esta de nuevo.

Vallés indicó que si el caudal no superaba los 360 metros cúbicos por segundo por la noche no habrá que lamentar nuevas inundaciones pero si crece por encima de este nivel “será muy probable que el agua vuelva a entrar, causando nuevos daños”.

Según la CHE, esta situación se puso en conocimiento de Protección Civil en el marco de una operación para dejar un margen de resguardo en los embalses del Pirineo de cara a contener el nuevo deshielo que ya se ha comenzado a notar y que seguirá todo este mes, ya que hay todavía mucha nieve en las cumbres de las comarcas de montaña.

El alcalde de Massalcoreig, Josep Maria Vallés, indicó que “estaremos atentos a la evolución de la crecida para comprobar que no hay daños, aunque parece que la avenida no será tan grande como la de finales de marzo”. Ni el ayuntamiento de La Granja d’Escarp, ni el de Massalcoreig fueron avisados por la CHE, que incidió en que no había ningún peligro para las poblaciones.

En la cuenca del Segre los pantanos de Oliana y Rialb sumaban cerca de 237 hectómetros cúbicos por segundo. El primero está al 86,87% de su capacidad y el segundo al 40%.