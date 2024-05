“Tor no es el fin del mundo, pero lo parece”: la crónica de SEGRE de 1995, justo antes de la muerte de Sansa

“No es el fin del mundo, pero poco le falta”. Así empezaba la crónica que diario SEGRE publicó el 26 de febrero de 1995, a raíz de la sentencia que dejaba la montaña de Tor en manos de un único dueño, Josep Montaner Baró, el Ros, Sansa. De casa Sansa. Una sentencia que reabrió heridas y disputas entre dos polos opuestos, capitaneados por el mismo Sansa por un lado y Josep Riba, el Palanca, por el otro. Tantas heridas reabrió que Sansa, justo cinco meses después, el 30 de julio de 1995, apareció asesinado en su casa.

La crónica, escrita por la periodista de SEGRE Marta Camps, describía Tor -que entonces era una leyenda negra en construcción- como “el límite de la civilización”. Una crónica que ya presagiaba lo que casi 30 años después ha acabado pasando: “muchos creen que esta sentencia agravará un viejo conflicto desencadenado en los años sesenta, y que en los años ochenta dejó dos muertos”. No iban equivocados.

Esta es la crónica íntegra:

"La montaña maldita"

No es el fin del mundo, pero poco le falta. Hoy Tor es un pueblo fantasmagórico que esconde bajo un metro de nieve una tempestuosa historia de disputas ancestrales y un montón de sueños de futuro en torno a una estación de esquí y una ruta internacional con Andorra. La sentencia que resuelve el litigio por la propiedad de la montaña puede allanar el camino para hacer realidad los proyectos, pero muchos creen lejano el final del conflicto.

​