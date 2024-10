Las setas ya están en todas partes y salen en cualquier punto del territorio de Lleida

Publicado por Xavi Santesmasses Verificado por Creado: Actualizado:

La temporada de recolección de setas está en su punto alto y, en mayor o menor medida, se encuentran en cualquier punto del territorio. Algunas recomendaciones. Es que han salido primero en las zonas del este de Lleida como el Solsonès o la Cerdaña. Con todo, a estas alturas de la temporada se encuentran en cualquier punto. Como aspecto negativo es que los bosques están tan llenos de boletaires que cuesta llenar las cestas.

Otra cuestión a tener en cuenta es que la lluvia cae donde cae y la climatología afecta de forma diferente en cada punto del territorio. Por ejemplo, en la montaña de Alinyà apenas encontramos setas, sin embargo a pocos kilómetros como en los accesos a Cambrils, al Coll de Jou, Sant Llorens de Morunys, Tuxent-Lavansa o en la Montaña de Tor, se encuentran. A veces, moviéndonos unos kilómetros por un mismo territorio nos puede dar más de una satisfacción.

El camino de la Cerdanya desde su entrada por el Alt Urgell y Andorra hasta la Molina o Riu han visto uno de sus mejores inicios de temporada, tanto de Ceps como de Rovellons.

El fin de semana estuvimos por Noves de Segre hasta pasada la Guàrdia d’Ares, donde conseguimos una variedad notable de setas desde Cep a Robellón, Fredolic y alguna que otra Llanega blanca. Con todo, en estos momentos ya no es necesario recorrer los 22 kilómetros de la tortuosa carretera que hay entre Noves y la Guàrdia ya que en el prepirineo de Lleida y en los Altiplans Centrals podemos conseguir buenos ejemplares desde la Panadella hasta Sant Magí de la Brufaganya; de Biosca y Sanaüja al Hostal Nou; desde Vilanova de Meià a Rialp o Comiols hasta el Coll de Perves; o en cualquier punto del Solsonès.

Seguramente, por las lluvias caídas, en la zona oeste de Lleida y entrando a la parte norte de Huesca (Graus, Panillo, Campo, Seira o Ainsa) la temporada haya iniciado también con buen pie. Quizá, en estos momentos, una de las cosas que tendríamos en cuenta es que buscar zonas ondas que están resguardadas del viento y el frio, y donde se acumula más el agua de lluvia.

Una recomendación que haría a los boletaires es que no destruyan las setas que no conocen. De un lado, porque a todos nos gusta pasear por el bosque y disfrutar con la mirada de su riqueza. De otro, por el hecho de que algunas setas que no conocemos, otros boletaires las cogen, y también sirven para alimentar la fauna.

Un paseo por el Solsonès



Des de la carretera C14 a la altura de Basella en dirección Ogern, tanto la zona de Madrona como el inicio de los accesos a Cambrils por Lladurs, son buenas zonas de setas. Pasada Solsona y el Pi de Sant Just, el margen derecho de la carretera tiene también bosques interesantes que pueden presentar las primeras Llanegues negras.

La zona de Navès hasta Olius es una zona buena de setas en ambos lados de la carretera e incluso el acceso hasta la montanya de Busa. Otro de los atractivos del Solsonès, es que podemos hacer parada en muchos rincones de este territorio que se hace admirar y donde se puede disfrutar de buenos restaurantes.