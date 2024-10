Se busca arraigo rural

Publicado por Helena Culleré Cap de Comarques Verificado por Creado: Actualizado:

Cerca de un 40% de los leridanos viven en alguno de los 196 municipios de Lleida que la Generalitat ha reconocido como rurales o asimilables. Implica que más del 80% del territorio tiene esta consideración y se verá beneficiado por las ventajas del nuevo Estatuto del Municipio Rural, aprobado por la Generalitat y que abre ahora el trámite parlamentario para entrar en vigor en 2025.

Incluye medidas como el mecanismo rural de garantía, que implica que las políticas y las leyes deberán incluir la perspectiva rural; una asignación específica del fondo de cooperación local que reciben los ayuntamientos; un suplemento para municipios que se fusionen y más ayudas específicas. También contempla deducciones de 750 a 1.000 euros en la declaración de la renta a quienes trasladen su residencia principal a un municipio rural y tengan hijos menores o a quienes compren una vivienda para vivir en un municipio rural. Prevé asimismo una deducción del 15% al 20% para la rehabilitación de la vivienda habitual con una serie de requisitos y deducciones en el alquiler. El estatuto tiene 69 artículos y quince disposiciones y deberá desarrollarse por medio de reglamentos. Sin embargo, sus promotores lo ven un instrumento necesario para estos municipios. Joan Solà, alcalde de Riner y presidente de la asociación de Micropueblos de Catalunya, señala que la nueva ley “incorpora una mirada rural” en toda la planificación política. Por ejemplo, “el patrimonio cultural o histórico no está en buen estado en muchos pueblos porque las ayudas implican que invirtamos un 50% del proyecto y no tenemos esta capacidad. El estatuto deberá igualar las oportunidades”. “Ya no se trata de repoblar, que también, sino de arraigar” a la gente a los pueblos, señala Jaume Gilabert, alcalde de Montgai y miembro de Eines de Repoblament Rural. Los beneficiarios, añade, son los propios vecinos y además de las ayudas económicas el estatuto implica simplificación administrativa. “La Generalitat es la campeona de la burocracia” y esto debe cambiar, añade. Tremp, con 5.847 vecinos, está en la lista de municipios rurales (diseñada para los de menos de 2.000), “pero solo para los núcleos agregados”, señala la alcaldesa, Sílvia Romero, que lo ve un “instrumento magnífico” para evitar, por ejemplo, que trámites o servicios “nos resulten tan caros”.

Menos de cuatro habitantes por kilómetro cuadrado

Vilanova de l’Aguda es un ejemplo de micropueblo en proceso de despoblación: en 30 años ha perdido 95 habitantes y ahora son 197. “La densidad de población no llega a 4 personas por km cuadrado, cuando la media catalana está en 236”, explica la alcaldesa, Carla Mascó. “Espero beneficios del estatuto, por ejemplo, en la legislación urbanística, que tiene que adaptarse al mundo rural”. “No tenemos tienda ni escuela y hay que estabilizar a la población. La gente se empadrona en otros municipios para acceder a la guardería o a servicios médicos. Es importante que esto cambie”.

“El estatuto es bueno, pero no evita el cierre de una tienda”

El alcalde de Preixana, Jaume Pané, explica que “el estatuto del municipio rural debe suponer un antes y un después en el statu quo que tenemos los pueblos en todo el país. Primero, en referencia a ese pensamiento único, y seguramente metropolitano, para ofrecer una cierta ventaja competitiva a los municipios más pequeños con líneas de subvenciones con importes propios asumibles y en una nueva visión más amplia a nivel urbanístico y económico”. Para Pané, “este estatuto ha supuesto un gran paso y hay que felicitar a los impulsores del grupo Eines de Repoblament Rural”, pese a que lamenta que “evidentemente, este estatuto aún tiene muchas carencias”. El alcalde de Preixana pidió soluciones para que los municipios pequeños puedan mantener los servicios básicos como puede ser una tienda en la que los vecinos puedan hacer su compra básica. También el acceso a las entidades bancarias. Precisamente, Preixana abrió hace poco más de dos años una agrotienda municipal para no dejar el pueblo sin este servicio y sin ningún tipo de ayuda.