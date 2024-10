Escolares hallan 8 artefactos de la guerra al buscar setas en Solsona

La salida al bosque que hicieron el viernes los alumnos de cuarto, quinto y sexto de Primaria de la Escola El Vinyet de Solsona para buscar setas se convirtió en una aventura que nunca olvidarán después de que uno de los escolares gritara: “¡Maestro, he encontrado una bomba!”. No era una broma. Y no había uno sino ocho artefactos de mortero de la Guerra Civil. Era sobre las 13.45 horas. Rápidamente, los docentes llamaron al 112 para alertar del hallazgo, que avanzó ayer la emisora local, Solsona FM. Al lugar, en la zona de Sant Bartomeu, acudió una patrulla de los Mossos y también se activaron los especialistas en explosivos del cuerpo, los Tedax, que recogieron los artefactos y se los llevaron a una cantera para detonarlos. La búsqueda de setas quedó en un segundo plano.

Laia Torrent, integrante del equipo directivo de la escuela El Vinyet, explicó ayer a este periódico que “es una salida que solemos hacer cada año por estas fechas. Además, este viernes escogimos un lugar más próximo ante la amenaza de lluvia. La sorpresa fue mayúscula cuando gritaron que habían encontrado una bomba. Al ver que era cierto, llamamos al 112 como marca el protocolo”. Torrent añade que “ha sido toda una experiencia porque ha levantado mucha expectación entre los escolares que ahora quieren saber detalles de estas bombas y lo que ocurrió en la Guerra Civil”. En la excursión participaron 76 niños de 9, 10 y 11 años acompañados de seis maestros y una educadora. La imagen que acompaña esta información corresponde a minutos después del hallazgo cuando los docentes explicaban a los alumnos por qué los Mossos d’Esquadra habían acudido al bosque. Por su parte, una portavoz de la policía catalana explicó que sospechan que algún ciudadano los habría encontrado y los habría dejado allí sin avisar, porque los artefactos estaban juntos. Desde 2012 y hasta finales de enero de este año, los Tedax de los Mossos habían hallado más de 3.400 artefactos bélicos en las comarcas de Lleida, el 41% del total de Catalunya. Por comarcas, donde se encontraron más fue el Alt Urgell, con 1.768; seguida del Segrià, con 458.