El PSC activa la censura en Ribera d'Ondara y la alcaldesa se querella contra el líder socialista

Los tres ediles del PSC y el nuevo concejal no adscrito de Ribera d’Ondara, Antonio Fernández, que tomó posesión del cargo en un pleno el martes, presentaron finalmente ayer una moción de censura contra la actual alcaldesa, Elisabet Jové, de Acord per Ribera d’Ondara (aunque concurrió a las elecciones de 2023 con ERC). Mientras, la propia Jové presentó el mismo día en los juzgados de Cervera una querella contra su antecesor en el cargo hastsa abril y portavoz socialista en el ayuntamiento, Francesc Sabanés, por malversación de caudales públicos y falsedad documental durante sus diez años como alcalde.

Jové arguyó que desde que están en el gobierno local han hallado documentación de “gastos que no están bien presentados” y añadió que la moción de censura de los otros cuatro ediles es una maniobra “para tapar todo esto” y recuperar la alcaldía. La alcaldesa dijo que “cuando presentamos la moción (de censura contra Sabanés, en marzo) ya dijimos que aquí había habido cosas que no estaban bien hechas. De ahí la moción, porque había presunta corrupción”, a lo que añadió: “Había diferentes expedientes abiertos en la oficina Antifrau que se están investigando”.

Por su parte, Sabanés, que ya avanzó el martes que no se postulará como alcalde en la moción de censura contra el actual gobierno local, atribuyó la querella de Acord per Ribera d’Ondara a una reacción contra la censura del PSC y el edil no adscrito. “Estoy muy tranquilo. Es una cosa totalmente premeditada, hecha desde la rabia, la envida y el odio por no aceptar el fracaso de la moción que hizo”. Añadió también que “el hecho de querer recuperar el ayuntamiento no es por esconder nada, al contrario. Se debe a que el ayuntamiento no va, es un desastre. Queremos acabar con todo esto, con todas estas noticias que estan saliendo en estos últimos meses”.

La ley electoral establece que una vez acreditados los requisitos de la moción, el pleno para su votación queda convocado para las 12 horas del décimo día hábil siguiente al de su registro, lo que lo sitúa en el 27 de diciembre (25 y 26 son festivos).

Si prospera, Sabanés volverá a ser alcalde de Ribera solo tres o cuatro meses, para “poner orden”. La previsión es que lo releve quien será teniente de alcalde, Ramon Bonet. Sabanés quiere presentarse a la alcaldía de Sant Guim de Freixenet por el PSC que es donde reside actualmente.

Segunda moción en el municipio y tercera en Lleida este mandato

La presentada ayer es la segunda moción de censura este mandato en Ribera d’Ondara y la tercera en Lleida desde las elecciones de 2023 tras la de Puigverd de Lleida, el 1 de julio pasado, que desbancó a Josep Solsona de la alcaldía tras ser objeto de una investigación por maltrato en el hogar, luego sobreseída. También se le acusó de abusos a una menor. En el caso de Ribera d’Ondara, el PSC ganó las elecciones de 2023 y Sabanés se convirtió en alcalde, para lo que necesitó la abstención del único edil de Aliança Catalana, Albert Puig. Tanto PSC como ERC tenían tres ediles. La pasada primavera los de Esquerra y el de AC pactaron una moción de censura y se hicieron con la alcaldía, aunque tuvieron que renunciar a las siglas de los partidos por los que se presentaron. Puig fue apartado de la formación por comentarios homófobos y el segundo en la lista, Antonio Fernández, le ha sustituido, ya fuera de AC.