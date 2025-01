Se disparan las compras de andorranos en Catalunya tras la apertura de dos nuevos supermercados

Andorranos con compras y coches con matrícula del Principat en una superficie comercial de La Seu. - C. SANS

Las compras de andorranos en La Seu d’Urgell se han disparado tras la reciente apertura de nuevas superficies comerciales en la capital del Alt Urgell. Así lo atestigua el hecho de que el tax free, la devolución del IVA pagado a este lado de la frontera a los habitantes del Principat, ha aumentado un 30,5% en el último año, según datos de la Agencia Tributaria.

La deducción del IVA de vecinos de Andorra por compras al nuestro lado de la frontera ha ascendido a 6,6 millones de euros en el último año, frente a los 5 millones en 2023. Gran parte de esta cifra corresponde a la compra de productos de alimentación, más baratos en La Seu que en el Principat una vez retornado el IVA. Este aumento coincide con la apertura, a finales del pasado verano, de dos nuevas superficies comerciales de las cadenas Aldi y Esclat (del Grupo Bon Preu). Estas se suman a la de Mercadona, que abrió puertas en el 2015 y que se convirtió entonces en el primer gran supermercado de la capital del Al Urgell que tramitaba el retorno del IVA a residentes del Principado de Andorra.

Las devoluciones corresponden a 149.607 operaciones de compra selladas por el sistema digital DIVA, instalado en la aduana de la Farga de Moles. Son un 16% más que las 129.254 de 2023. Hacienda señaló que la mayoría de solicitudes de reembolsos corresponden a compras de productos de alimentación. El mes de más demanda del tax free fue noviembre, con 14.391 tramitaciones, pero las devoluciones fueron mucho más cuantiosas en agosto, cuando sumaron 923.619 euros. En diciembre, las devoluciones supusieron 716.976 euros.

Cierra el Supeco en Tàrrega dos años y medio después de abrir

El Supeco de Carrefour en Tàrrega cerrará el sábado 11 de enero. Lo hará dos años y medio después de su apertura en verano del 2022. Según fuentes cercanas, cierra puertas porque no es rentable y en la actualidad está prácticamente vacío y ya no queda casi nada de género en las estanterías. Este periódico ha contactado con la empresa en diversas ocasiones, pero no ha recibido respuesta alguna.El Supeco de Tàrrega está en el inmueble de la avenida de Barcelona donde antes había un supermercado de la cadena Mercadona. Éste se trasladó en septiembre de 2020 a un local de nueva construcción. El establecimiento cuenta con 1.200 metros cuadrados de sala de venta, así como con mostradores de carnicería y charcutería y un parking subterráneo.Tàrrega dispone de varios supermercados. A parte del Supeco, que cerrará esta semana, hay uno de Mercadona, otro de Lidl, dos Caprabo, un Plusfresc, un Esclat, un Condis y un BonÀrea, informa Laia Pedrós.