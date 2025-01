Les Borges diversifica su feria y la abre a aceites más allá de Les Garrigues

Publicado por Marc Codinas Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

Productores de aceite de Les Garrigues, otros puntos de Catalunya e incluso del resto de España participan en la 28 Fira de l'Oli de Les Borges, que quiere reforzar su capitalidad en el sector abriéndose a más variedades y poniendo en valor la cultura del aceite. Con este objetivo inauguró la Oleoteca, que acogerá catas y actividades formativas y culturales.

La Fira de l’Oli de Les Borges Blanques arrancó ayer su 28 edición abriéndose a productores y variedades de otras zonas de Catalunya e incluso del resto de España, con el fin de reforzar el papel de la capital de Les Garrigues como referente en el sector oleícola. El certamen da este año más protagonismo a los pequeños productores y amplía el recinto ferial, que supera ya los 6.000 metros cuadrados con medio centenar de expositores, de los cuales una treintena son productores de aceite.

Talleres, degustaciones, jornadas técnicas y presentaciones de productos son algunos de los actos que se celebrarán hasta mañana para “poner en valor la cultura del aceite y homenajear la tierra”, según afirmó el edil de promoción económica de Les Borges, Xavier Bueno, durante el acto inaugural. Por su parte, el alcalde, Josep Farran, insistió en la necesidad de “desplegar actividades todo el año y mantener un compromiso en el sector”. “El certamen recoge la pluralidad de modelos de producción y emprendimiento, una apertura que concebimos en el sentido más amplio de la palabra”, dijo Farran, que hizo mención a la amenaza que puede suponer un proyecto como Nova Tracjusa para la percepción de la marca DOP Les Garrigues. Intervinieron también en la inauguración el presidente de la Diputación, Joan Talarn, el presidente del consell de Les Garrigues, Antoni Villas, y la directora general de Comercio de la Generalitat, Marta Angerri, quien reivindicó la importancia de las ferias.

Además de productores de Les Garrigues, los hubo de otras comarcas como el Pallars Jussà o la Terra Alta y uno de Andalucía. Maria Carrascoda, del molino Hojanegra de Jaén, dijo que “es el tercer año que venimos y nos sentimos muy bien acogidos. Trabajamos con la variedad picual, distinta de la arbequina y nuestro aceite se vende bien”. Sin embargo, este nuevo rumbo del certamen también tiene detractores. Enric Dalmau, presidente de la DOP Les Garrigues, dijo que “es bueno abrir nuevas oportunidades, pero no podemos olvidar que la Fira sirve para promocionar nuestros productos”.

“Hacemos política cuando vamos a hacer la compra”

El cocinero, escritor y divulgador Pep Nogué fue distinguido con el premio Cultura de l’Oli de Les Borges ayer, durante la inauguración de la Fira. Actual presentador del programa La Fonda de Catalunya Ràdio, fundador del Culinary Institute of Barcelona y con una dilatada trayectoria de investigación de las raíces gastronómicas catalanas y de la defensa del aceite, reivindicó durante su discurso que “hacer política y hacer país no se hace únicamente ensalzando una senyera, sino dando valor a nuestro entorno, comprando productos de proximidad”. “¿Cómo queremos vivir en nuestro territorio si después nos fijamos solo en el precio, sin tener en cuenta el origen de lo que comemos?”, preguntó Nogué, que recordó que “sin payesía no hay ni cocina ni futuro”.