Satisfacción entre los productores presentes en la 28.ª edición de la Fira de l'Oli d'Oliva Verge Extra de Catalunya que se celebra en Les Borges Blanques hasta este domingo por la tarde. En el marco de la recta final del certamen, los expositores mantienen su nivel de ventas aunque los precios han bajado ligeramente. “Los clientes no lo han notado”, ha dicho Montse Fernandez, de la cooperativa Arbequina, quién ha añadido que los clientes “no reparan en gastos por un producto de calidad”. El certamen este año reúne a 37 productores y crece en superficie hasta los 5.800 metros cuadrados. La feria coincide con el final de una campaña nuevamente complicada para el sector por la caída de hasta el 40% de la producción.

“Las ventas van a buen ritmo”, ha manifestado Francesc Vilanova, de la cooperativa Sant Isidre de Les Borges Blanques. A falta de la tarde de este domingo, “entre la promoción en línea y las ventas en tienda haremos una buena feria”, ha concluido Vilanova. En la misma línea se ha expresado el presidente de la cooperativa de la Granadella, Ramon Barrull, quien ha reconocido que ha fallado en las previsiones. “hemos hecho corto y hemos ido a buscar más aceite”, ha dicho.

Ambiente en la feria este domingo.Alba Mor / ACN

En general y durante el transcurso del certamen, la bajada de precios del producto no se ha traducido en un aumento de ventas. De hecho, los expositores han coincidido en que los clientes presentes en la feria apuestan por un producto “de calidad” y que no se fijan en el coste. “Les da igual. Siempre hay alguien que sí que mira los precios, pero son conscientes de que este aceite no puede ser barato”, ha dicho Fernandez, quien ha concretado que en su caso han bajado la garrafa de cinco litros de los 48 euros en los 45.

Precisamente, este modelo de garrafa es el producto estrella, aunque también hay expositores que este año han aprovechado la presencia en la feria para ofrecer alternativas. Es el caso de la cooperativa de la Granadella, que ha presentado el nuevo envase ‘bag in box’. Barrull, ha reconocido que a la gente le ha costado a pesar de ser “el mejor envase para conservar el aceite”. “El producto no está en contacto con el aire y preserva sus cualidades”, ha añadido.

Por su parte, el presidente de la DOP las Garrigues, Enric Dalmau, ha dicho que el certamen aumenta su calidad año tras año. Asimismo, también ha destacado la modalidad de compra en línea. “Las cosas cambian. Ahora la gente joven compra mucho por internet”, ha concluido.

El certamen este año reúne a 37 productores en superficie de 5.800 metros cuadrados. El programa de la feria ha incluido catas, jornadas técnicas y demostraciones gastronómicas de la mano de cocineros destacados. El acto de clausura de la feria se llevará a cabo este domingo a las ocho de la tarde a cargo del presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn.