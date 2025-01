La carretera N-260, una muralla que impide llevar la fibra óptica a decenas de pueblos

Decenas de pueblos por donde transcurre el Eix Pirinenc (N-260) en la provincia de Lleida, desde la Alta Ribagorça a la Cerdanya, no tienen acceso a la red de fibra óptica. Las operadoras privadas no la llevan, y la red pública que están desplegando la Generalitat y Diputación no puede cruzar la calzada. El Estado, titular de esta vía, no autoriza a hacerlo, lo que ha llevado a varias localidades a buscar alternativas.

Algunas localidades han conseguido acceso a internet de banda ancha a través de convenios con Red Eléctrica, titular de líneas de alta tensión en el Pirineo con cables de fibra óptica para dar conexión a las hidroeléctricas. Pueblos de la Vall Fosca los usan para disponer de una conexión rápida a internet. Otros, como La Pobla de Segur, usan la instalación de fibra óptica de la línea ferroviaria.

Alcaldes piden un acuerdo con el Estado que permita soterrar la banda ancha por L’Eix Pirinenc

El alcalde de La Pobla, Marc Baró, apuntó que “la fibra llega con el tren, no tenemos línea soterrada por la carretera”. En Soriguera, el alcalde, Josep Ramon Fondevila, recordó que la falta de acuerdo entre Estado y Generalitat impide a los pueblos “disponer de este servicio de calidad” en los 14 núcleos de este municipio. “Tenemos opciones con menos prestaciones, como el internet vía satélite”, dijo, y añadió que que la situación se repite en más de cincuenta pueblos. Insistió en que, al disponer solo de internet vía satélite y con pocas prestaciones, en períodos de alta afluencia turística “hay problemas porque la estructura no está preparada”.

La conexión vía satélite es también la única opción en Sarroca de Bellera, con 17 núcleos de población. En cambio, en Conca de Dalt, con 12 núcleos, tienen fibra óptica tendida en postes de telefonía.

Senterada combina cables de fibra óptica en postes e internet vía satélite, aunque tres de sus 9 pueblos no tienen fibra óptica. “La banda ancha nos llega de La Pobla de Segur por la línea de Telefónica hasta La Pobleta de Bellveí”, aseguró el acalde, Antoni Toló. En Sort llega la red pública de la Generalitat desde Llavorsí por la C-13 tras pasar por Aran. En La Seu, llega desde la carretera C-14. El presidente del consell del Sobirà, Carles Isús, apuntó que la N-260 “es un cúmulo de despropósitos” y criticó que la fibra óptica no pueda cruzarla “para dar un servicio esencial”. Por su parte, el diputado de ERC, Josep Vidal, ha formulado preguntas parlamentarias para que la Generalitat inste al Gobierno a facilitar el soterramiento de la fibra óptica a través de la N-260.

Primeras obras para desplegar la red en pueblos de Les Garrigues

La Diputación ha desencallado su parte de la red pública de fibra óptica que promueve junto a la Generlitat y ha iniciado las primeras obras en sus carreteras. Se centran en la zona de Les Garrigues Sud donde se prevé extender seis kilómetros de línea. Después de cuatro años de bloqueo por dificultades técnicas y administrativas para actuar en la red viaria, los primeros kilómetros atraviesan los municipios de Cervià, L’Albi y Vinaixa, y la intervención supondrá una inversión de 1,6 millones de euros, según avanzó SEGRE ayer. También se actuará en pueblos del Segrià, en el Pla d’Urgell y en las vías provinciales del Urgell. El objetivo es desplegar la red de banda ancha en 116 kilómetros, que en la mayor parte irá soterrada por carreteras de la Diputación o pasará por vías municipales o de la Generalitat.