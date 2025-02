La Policía detectó en Mollerussa en 2023 a un imán sospechoso de radicalismo y lo deportó

El Cuerpo Nacional de Policía detectó hace unos meses en Mollerussa a un imán sospechoso de tener vínculos con el radicalismo integrista y lo deportó a Marruecos, según ha podido confirmar SEGRE en fuentes policiales.

La presencia del imán fue detectada por el grupo de Información del Cuerpo Nacional de Policía, que lo puso bajo arresto tras confirmar su identidad y sus presuntos vínculos con el grupo islámico Justicia y Caridad y que tramitó su deportación a Marruecos en 2023.

El imán, según explicaron fuentes de la comunidad musulmana de la capital del Pla d’Urgell, no era el titular de la mezquita de la localidad, sino que carecía de una sede fija y se ofreció, a través de un conocido, para dirigir los rezos. Los musulmanes de Mollerussa se encontraban en esa época sin imán en pleno ramadán (entre marzo y abril) y aceptaron el ofrecimiento.

“No era un imán fijo, sino que se ofreció. Pero jamás en la vida hemos dejado que hubiera nadie sin identificación en la mezquita. No podemos subirnos a un autobús sin saber si el que lo va a conducir tiene o no tiene carnet”, señalaron las mismas fuentes. “Si viene alguien que es una mano torcida, ya no hace falta ni que entre”, añadieron.

En este caso, el chequeo de la documentación del clérigo itinerante por la Policía hizo saltar las alarmas y desató la intervención.

Justicia y Caridad, también conocida como Justicia y Espiritualidad, ha ido ganando espacio en el país alauita tras la primavera árabe, el surgimiento de movimientos contestatarios en los países del Magreb que ha ido derivando en una expansión de grupos confesionales como los Hermanos Musulmanes en Egipto o Rachad en Argelia.

Su actividad está parcialmente prohibida por el Estado marroquí, ya que no reconocen a su rey, Mohamed VI, como comendador de la fe o príncipe de los creyentes.

La organización sigue la línea sufí, mientras que la mayoría de los musulmanes de Mollerussa profesan el credo suní.

La actividad del deportado no generó ningún tipo de conflictos en la comunidad de la capital del Pla d’Urgell. “No ocurrió nada, los sermones eran correctos”, anotan las mismas fuentes, que añaden que “no tenemos ningún tipo de problema” en cuanto a la convivencia en el día a día.

La Fiscalía de Lleida intervino en 2023 en un total de 115 procedimientos de deportación de ciudadanos de origen extranjero, el grueso de ellos por conductas de tipo delictivo: 36 habían sido condenados a penas de menos de seis años de prisión, en 30 casos la expulsión se proponía como medida sustitutiva de la pena en el escrito de calificación, la de otros veinte fue solicitada por los jueces en sus respectivas sentencias y en otros 16 episodios eso ocurrió durante la fase de ejecución del fallo. También hubo once internamientos en centros por procesos administrativos.

Al menos trece confesiones conviven en paz en la demarcación

Al menos trece confesines religiosas conviven en la demarcación de Lleida, según el último recuento de templos de la dirección general de Asuntos Religiosos del ministerio de Justicia, dependiente del ministerio de Presicencia, sin que se registren entre ellas ningún tipo de conflicto. Se trata de la católica (1.836 templos de 1.950), la evangélica (48), la islámica (30), las de tipo oriental (14), los testigos de Jehová (12), el budismo (4), los adventistas del séptimo día (3), la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días (2) y el hinduismo (1).