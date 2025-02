Reformes e un nau enlumenat entath cementèri municipau

Publicado por REDACCION Verificado por Creado: Actualizado:

Er Ajuntament de Les a iniciat aguesta setmana reformes en cementèri municipau, ua actuacion qu’a coma objectiu hèr aguest espaci mès agradiu entàs que visiten as sòns defunts. Es trabalhs includissen eth sanejament des carrèrs en interior e er acondicionament des murs exteriors atau coma naui revestiments e pintura enes parets. Tanben se dotarà per prumèr viatge ath recinte d’enlumenat nocturn. Eth consistòri amie a tèrme aguestes òbres, valorades en 49.000 èuros, gràcies a subvencions procendentes dera Deputacion de Lhèida. “Damb aguesta actuacion dignificam aguest espaci, en tot mantier-lo net e agradiu”, afirmèc eth conistòri. Eth baile, Andreu Cortés, expliquèc qu’eth cementèri auie enquia dia d’aué ua manca de fanaus, e qu’era installacion d’enlumenat nocturn aufrirà as vesins era possibilitat de visitar-lo damb comoditat pendent mès ores, pr’amor qu’eth solei en aguest municipi de montanha marche abans qu’enes comarques dera planhèra. Er ajuntament a desplegat recentaments nau enlumenat en d’auti punts dera localitat (veir desglòç). Es trabalhs en cementèri de Les se somen as qu’anoncièc a darreries deth passat mes de gèr er Ajuntament de Bossòst. En aguesta escadença, eth consistòri plantège ua intervencion integrau qu’includís era restauracion deth mur perimetrau, era installacion de punts de lum e ua milhora en provediment d’aigua, entre d’autes accions. Tot aquerò serà possible, dera madeisha manèra qu’en Les, gràcies ara subvencion dera Deputacion que, en cas de Bossòst, ascendís a 172.000 èuros.

Toti es fanaus deth municipi illuminen damb tecnologia LED

Er Ajuntament de Les a renauit recentaments er enlumenat public des zònes de Escamon, Savièla e Sant Blai, per çò que toti es fanaus deth municipi compden dejà damb lums de tecnologia LED, de menor consum qu’es antigues lumenàries de sòdi. Eth consistòri indiquèc qu’aguesti trabalhs, valoradi en 50.000 èuros e finançadi damb hons Next Generation, auràn de complementar-se enes pròplèus dies damb era installacion d’enlumenat de refòrç ena zòna deth Castèth de Pijoèrt e damb era installacion de sistèma de telecontròl tà auer mès eficiéncia energetica e redusir còsti de lum.