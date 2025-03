Reclaman agilizar el expediente de la escuela de Guissona por el incidente entre alumnos en los baños

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La familia de Guissona que denunció un incidente entre alumnas de sexto con alumnas de primero de Primaria en los baños del colegio Ramon Faus i Esteve a la hora del comedor (una de ellas habría tratado y en algún caso logrado, meter las cabezas de las menores en el inodoro) insistió ayer en pedir “celeridad” a la conselleria de Educación para resolver el recurso presentado explicando los hechos.

El centro propuso medidas correctoras para las dos alumnas de sexto. A una se le aplicaron mientras que a la otra aún no, porque su familia no firmó la propuesta alegando que ella no lo hizo, según la versión de la denuncia.

La familia que ha hecho públicos estos hechos (las otras dos familias de las alumnas de primero afectadas descartaron denunciarlos a estediario) reiteró ayer su petición de acelerar el cierre del expediente, a la vez que aplaudió la predisposición de la dirección del centro y de la AFA. Hoy se cumple un mes de los hechos, por lo que piden “agilidad” a la Generalitat. La conselleria explicó que el centro sigue el protocolo ordinario de atención de situaciones disciplinarias y que prevén más reuniones para resolver el conflicto.