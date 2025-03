El Urgell reivindica sus 9.000 m3 de dotación frente la previsión de la CHE de recortarla

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Un estudio del Institut de Recerca i Tecnología Agroalimentàries (IRTA) incide en que el Canal d’Urgell requiere una dotación mínima de 9.000 metros cúbicos de agua por hectárea y año para seguir siendo viable a largo plazo. El análisis, presentado ayer por el director general del IRTA, Josep Usall, da una visión detallada sobre las necesidades hídricas actuales y futuras de los cultivos que dependen de este canal.

Así, en 2040, incorporando los efectos del cambio climático, se espera que las temperaturas globales aumenten aproximadamente un grado, lo que implicará un incremento de la demanda de agua de entre el 10 y el 12%. Usall destacó que la modernización del canal podría mitigar en parte este aumento de la demanda hídrica, con una reducción del 10-12% en el consumo de agua gracias a un sistema de riego más eficiente. Sin embargo, a estas cifras debe añadirse la presumible reducción de la disponibilidad del recurso por el propio cambio climático.

Usall alertó del riesgo de no modernizar el riego. “Si no lo hacemos, tendremos un gran problema. Con las dotaciones de agua actuales, no podremos continuar produciendo de manera eficiente como hasta ahora”, advirtió. El estudio es una de las claves de los regantes para contrarrestar la propuesta de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) de reducir un 15% la dotación de agua en este sistema. Usall consideró que este recorte sería “arriesgado”. “En años húmedos, podría ser viable, pero en los secos, que son la mayoría, podría poner en peligro la viabilidad de algunos cultivos”, señaló. En ese sentido, el presidente de los regantes, Amadeu Ros, anunció que presentará alegaciones a la propuesta de la CHE, ya que considera que la modernización es imprescindible antes de aplicar recortes. “Confiamos en que a finales de este año podamos comenzar las obras”, añadió.

Analizan hasta 3.159 situaciones en el sistema para regar mejor

El estudio del IRTA, que se avanzó el 7 de marzo en la jornada Reg i Futur del Canal d’Urgell y se presentó ayer en la sede de la Casa Canal, ha trabajado con más de 3.000 escenarios diferentes. Tiene como objetivo identificar la cantidad de agua que requiere el sistema e indagar cómo gestionarla de manera eficiente en función de los distintos tipos de cultivos, suelos y microclimas en la zona. Este nuevo trabajo detalla, paso a paso, la metodología utilizada para calcular las dotaciones de agua necesarias y la productividad asociada a cada cultivo en la zona regable del Urgell. El análisis se aplica a 13 cultivos, considerando 3 tipos de años climáticos, 9 zonas edafoclimáticas, 3 tipos de suelo y 3 sistemas de riego, lo que da 3.159 resultados.