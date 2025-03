Os de Balaguer, territorio rupestre

La Cova dels Vilars o Vilasos, en Os de Balaguer, con pinturas rupestres con más de 4.000 años de historia, forma parte del conjunto de arte rupestre del arco mediterráneo de la Península Ibérica, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1998. La cueva no tiene más de 60 metros cuadrados, pero se han identificado en ella hasta 28 figuras o trazos. En todo su conjunto, se conservan tres grupos de figuras especialmente significativas por su contenido, desde una escena de danza a otro grupo formado por círculos que se cree que es una representación heliolítica, de tributo al sol y una escena de caza. No obstante, Os de Balaguer no destaca solo por la Cova dels Vilars como conjunto del arte rupestre, también tiene l’Abric del Francès y otra gruta prehistórica. Todo ello ha llevado al municipio a crear una ruta señalizada que recorre algunos de los yacimientos de arte rupestre más emblemáticos.

La alcaldesa de Os de Balaguer, Estefania Rufach, apuntó que, después de hacer una investigación rigurosa en distintos puntos del municipio, los arqueólogos han descubierto nuevas pinturas rupestres, difíciles de ver, que “sería interesante poner en valor”, dijo. Añadió que todo ello ha propiciado la creación de una marca turística propia: Os de Balaguer, Territori rupestre, que también incluye estos nuevos vestigios de la época prehistórica.

Mañana se llevará a cabo una visita por la ruta señalizada que recorre estos yacimientos para explorar el rico patrimonio del municipio. La actividad se iniciará a las 11.00 en la biblioteca Muriel Casal, donde está prevista una charla de las arqueólogas Jezabel Pizarro, María Martínez y Laura Pinto. Después, los participantes podrán visitar dos de los espacios más destacados y conocer su importancia en el territorio: L’Abric del Francesc y la ya conocida Cova dels Vilars.