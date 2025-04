Conmemoran medio siglo de la apertura de la Via Tàrrega

Gabriel Balcells mostrando el material con el que abrieron la Via Tàrrega hace medio siglo en la Roca dels Arcs en el local del Ateneu. - LAIA PEDRÓS

El 2 de noviembre del 1974, Gabriel Balcells y Ramon Reynal, junto a Antoni Boleda y Francesc Andreu, abrieron el primer itinerario de la Roca dels Arcs, bautizado como la Via Tàrrega. Una pared que llega a los 250 metros de altitud en un extremo oriental del Montsec de Rúbies, en Vilanova de Meià, y que desde entonces se ha convertido en una de las vías más prestigiosas y reconocidas a nivel mundial.

Cincuenta años después, sus protagonistas, considerados los pioneros de la escalada en Tàrrega, se desplazaron hasta el municipio de Vilanova de Meià para disfrutar de la escalada conmemorativa que impulsó la Associació Excursionista L’Urgell el pasado 11 de enero en la que se hicieron dos cordadas, en una de ellas participó 50 años después uno de sus creadores, Gabriel Balcells, mientras que los otros las siguieron desde el pie de la montaña.

Balcells y Reynal explicaron que “gracias al escoltisme empezamos a tener curiosidad por subir montañas y empezamos a escalar de forma autodidacta a partir de los años 60 con un material muy precario, como una cuerda de algodón”. Los dos definieron la Via Tàrrega de “descubrimiento con un itinerario lógico sin ser extremadamente difícil pero que cuenta con un terreno de aventura que te permite vivir la misma experiencia que vivimos nosotros, siempre y cuando no lleves una reseña”. Insistieron en que la principal dificultad fue teniendo en cuenta los medios precarios de la época como unas botas que pesaban cada una 1,5 kg. También explicaron que “la Roca dels Arcs tiene una morfología geológica muy característica con unos estratos horizontales en forma de buzones en los que nuestros pitones, que eran muy dobles, rebotaban, pero hoy en día los friends quedan perfectos”. Su máxima era “no caer” porque “si lo hacíamos, podíamos no explicarlo”. Según ellos, “para nosotros una caída era un accidente mientras que para los escaladores de hoy en día con un material mucho más moderno, una caída es únicamente un incidente”.

El jueves de la semana pasada los ‘padres’ de la Via Tàrrega ofrecieron una charla en el ll Ateneu coincidiendo con la presentación del vídeo del 50 aniversario de la vía por parte de la Associació Excursionista L’Urgell.