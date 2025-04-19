Un vecino de Altorricó de 49 años fallece en un accidente en la A-2217

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un hombre de 49 años y vecino de Altorricó falleció el jueves en un accidente de tráfico en la A-2217, a su paso por este municipio de la Llitera. Según la Guardia Civil, los hechos tuvieron lugar a la altura del punto kilométrico 4,5 cuando el turismo que conducía la víctima salió de la vía, chocó contra la valla y volcó. En el lugar se personaron dos patrullas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Binéfar, Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) de la Guardia Civil de Huesca, una dotación de bomberos y una ambulancia medicalizada del 061. Se está a la espera de los resultados de la autopsia para determinar las causas exactas del deceso.

Por otra parte, un peatón fue atropellado el jueves por la tarde por un vehículo en el Passeig de l’Estació de Balaguer. El conductor se dio a la fuga sin prestar auxilio a la víctima. La Guardia Urbana de Balaguer coordinó un dispositivo de búsqueda junto con los Mossos d’Esquadra que culminó con la localización del responsable en el municipio de Bellvís, según informó Ràdio Balaguer.

El mismo medio de comunicación apuntó que el responsable del atropello dio positivo por alcoholemia y quedó imputado por conducción bajo los efectos del alcohol, abandono del lugar del accidente y lesiones, mientras que el herido fue trasladado al hospital Arnau de Vilanova de Lleida con al menos tres costillas rotas. En este sentido, la operación salida de Semana Santa ha sido accidentada en las carreteras de las comarcas de Lleida. Una colisión múltiple entre cinco coches en la autovía A-2 a su paso por Bell-lloc y en dirección a Lleida provocó retenciones kilométricas entre el mediodía y primera hora de la tarde del jueves. Hubo varios heridos de carácter leve. En la misma vía, pero a la altura de Alcoletge, se produjo ayer un choque entre dos vehículos que obligó a cortar temporalmente uno de los carriles. Hubo dos heridos también leves.

Colas de hasta 17 quilómetros en la AP-7 y sancionados 170 camiones

Uno de los puntos más conflictivos en la operación salida de Semana Santa en Catalunya fue la AP-7, donde se registraron hasta 17 quilómetros de colas entre Santa Perpètua de Mogoda y Cardedeu hacia la una del mediodía de ayer. A lo largo de la mañana, hubo entre 7 y 8 kilómetros de tráfico lento con paradas intermitentes tanto a los tramos norte como sur. Al cierre de esta edición, no se había registrado ninguna víctima mortal en la red viaria catalana.

Asimismo, el Servei Català de Trànsit informó que entre el jueves y ayer por la mañana se establecieron limitaciones para la circulación de vehículos pesados, las cuales funcionaron en términos generales, aunque los Mossos d’Esquadra sancionaron a 170 camiones por incumplimiento de las restricciones establecidas.