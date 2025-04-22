Balance de la Semana Santa en Lleida: más de 85.000 turistas dejan un impacto económico de 23 millones de euros

El Pirineo y las comarcas de Ponent han cerrado la Semana Santa con un balance satisfactorio para el sector turístico, aunque ligeramente por debajo de las previsiones iniciales debido a las lluvias del sábado, que provocaron algunas anulaciones y estancias más cortas de lo habitual. Entre el 12 y el 21 de abril, la demarcación recibió a más de 85.000 turistas, generando más de 260.000 pernoctaciones y alcanzando una ocupación media de entre el 80 y el 85% en los días festivos principales. El impacto económico de esta campaña se estima en torno a los 23 millones de euros, de los cuales un 40% provienen del turismo de esquí y el resto de otras actividades, especialmente el turismo activo y de aventura, uno de los puntales de la oferta en Lleida. Se trata de cifras parecidas a las del pasado año, en que las condiciones meteorológicas condicionaron también la afluencia de público en zonas turísticas.

La temporada de nieve ha mantenido el nivel de la campaña anterior (ver desglose), mientras que la oferta de actividades de tierra, agua y aire ha permitido a los visitantes disfrutar tanto de las últimas jornadas de esquí como de los primeros descensos de rafting, favorecidos por el aumento de caudal tras las precipitaciones. Por sectores, los hoteles han registrado una ocupación de entre el 75% y el 80%; los bungalows han colgado el cartel de completo en en llano y han alcanzado el 70% en el Pirineo; los campings de las comarcas del llano han estado al 100% y las casas rurales han registrado una ocupación media del 82%. El vicepresidente del Patronato de Turismo de la Diputación, Juan Antonio Serrano, valoró de manera positiva los resultados, destacando la capacidad del sector para adaptarse a las circunstancias y la importancia de la diversificación de la oferta, que combina naturaleza, cultura, gastronomía y deporte. Subrayó que, pese a las adversidades, el turismo sigue siendo un motor económico fundamental para Lleida, generando empleo, dinamizando la economía local y consolidando el territorio como un destino turístico de referencia tanto a nivel nacional como internacional.

El esquí recibe 52.000 visitantes y confía en revalidar los 1,4 millones

El esquí ha sido uno de los grandes protagonistas de la Semana Santa en el Pirineo leridano, con cerca de 52.000 forfaits vendidos entre Baqueira Beret, Boí Taüll, Port Ainé y Espot durante los días festivos, lo que ha permitido cerrar la temporada 2024-2025 con cifras muy similares a las del año anterior y consolidar el objetivo marcado de alcanzar los 1,4 millones de días de esquí vendidos en el conjunto de la campaña. Baqueira ha vuelto a liderar la oferta con más de 1 millón de esquiadores (1.055.041), seguida por Boí Taüll (170.235), Port Ainé (121.008) y Espot (65.390), mientras que aún no se conocen los datos de Tavascan y Port del Comte.

La campaña ha estado marcada por un inicio complicado, con escasez de nieve en diciembre, pero las abundantes nevadas de marzo han permitido alargar la temporada y garantizar buenas condiciones hasta el final. El presidente de FGC, Carles Ruiz, valoró ayer muy positivamente la temporada, destacando el incremento de esquiadores de hasta un 6,1% en las estaciones de FGC en Lleida respecto al año pasado y subrayando el papel de los complejos como motor económico y herramienta de promoción del territorio. El director comercial de Baqueira, Xavi Ubeira, resaltó la consolidación de la estación como destino de referencia, superando el millón de días de esquí y celebrando el 60 aniversario con una clientela cada vez más fiel y exigente, así como la apuesta por la internacionalización y la calidad de los servicios.

La temporada se ha prolongado durante 135 días, con una notable afluencia de turistas internacionales, especialmente franceses y británicos. Si bien los datos indican que en Baqueira las nevadas sumadas han sido inferiores a la temporada pasada, 320 centímetros la presente por 491 cm en la anterior, se ha mantenido un espesor medio en pistas de 80 cm. En la misma línea, los espesores de nieve han sido también muy destacables en las estaciones de FGC. Por ejemplo Boí Taüll ha sumado un total de 539 cm de nieve, con espesores máximos en pistas preparadas de 320 centímetros.