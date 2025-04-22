Colas de hasta siete kilómetros en la A-2 en el Urgell por un accidente

Colas a primera hora de la tarde de ayer en la A-2 en Vilagrassa en dirección a Barcelona. - GUARDIA CIVIL

La autovía A-2 a su paso por el Urgell fue la carretera de las comarcas de Lleida que ayer registro más problemas viarios coincidiendo con la operación retorno de las vacaciones de Semana Santa. Una colisión entre varios vehículos que no revistió gravedad a primera hora de la tarde provocó colas de hasta siete kilómetros entre Vilagrassa y Bellpuig en dirección a Barcelona, según informó el Servei Català de Trànsit. Posteriormente, hubo retenciones puntuales en la A-2 en la Segarra. Otra vía donde hubo circulación lenta fue la C-14 a su paso por el Alt Urgell y la Noguera en puntos como Organyà, Oliana o Ponts.

Por otra parte, una colisión múltiple entre cuatro vehículos causó retenciones de hasta 12 kilómetros en la autopista AP-2 en el término municipal de Fraga. El siniestro se produjo a las 16.45 horas en dirección a Lleida. No hubo que lamentar daños personales, según informó la Guardia Civil.

Durante la jornada de ayer también se registraron otros siniestros. A las 10.31 horas un vehículo se salió de la vía en la L-310 en Torrefeta i Florejacs, en la Segarra. En Alfarràs, a las 12.03 horas hubo una colisión en la N-230. Por la tarde, a las 18.48 horas, un motorista resultó herido al chocar contra un turismo en la carretera N-240 a su paso por Juneda, según informaron los Bomberos de la Generalitat.

En cuanto a la operación retorno, más de 540.000 vehículos habían regresado al área metropolitana de Barcelona desde las 12 del domingo hasta ayer por la tarde, según informó Trànsit.

Un muerto y cinco heridos en un brutal choque en Barbastro

Un hombre de 45 años, natural de Monzón y vecino Amorebieta (Vizcaya), falleció ayer al mediodía en una colisión múltiple en la N-240 a su paso por Barbastro en la que otras cinco personas resultaron heridas graves, entre ellas su pareja. El siniestro se produjo a las 12.35 horas, cuando un turismo invadió el sentido contrario y chocó frontalmente contra una furgoneta y un camión, según informó la Guardia Civil. A consecuencia del impacto, el conductor del turismo falleció. Su mujer resultó herida grave y su bebé de 8 meses resultó ileso. Por su parte, los cuatro ocupantes de una furgoneta, dos hombres y dos mujeres de Tortosa, resultaron heridos graves. El camionero, de Huesca, no sufrió lesiones. Se desvió el tráfico por la A-22.