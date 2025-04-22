El Fòrum Ondara espera que el nuevo pontífice continúe con las reformas

Publicado por SegreCARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

Fermí Manteca, párroco de Torà y miembro del Fòrum Ondara, un colectivo de sacerdotes del obispado de Solsona, consideró ayer que el papa Francisco “ha representado un revulsivo dentro de la Iglesia y un punto de inflexión en su historia”. En este sentido, aseguró que el pontífice ha intentado poner en práctica la reforma de la Iglesia pactada en el Concilio Vaticano II que se celebró en 1965 para que tuviera “una repercusión real en la vida de la Iglesia y para acercarla a la gente y a la sociedad” y abogó por la transparencia y la claridad en las cosas buenas pero también ante los defectos de la Iglesia. Manteca consideró que por ello ha tenido tanta oposición de movimientos reaccionarios tanto de fuera como de dentro de la Iglesia.

Desde el Fòrum Ondara, esperan que el nuevo papa continúe la reforma iniciada por Bergoglio. “Ha marcado una línea de futuro del siglo XXI hacía al XXII. Es de desear que los cardenales tengan una visión global y abierta para ir hacia adelante la Iglesia”, dijo Manteca. Asimismo, el párroco señaló que en los últimos años “la Iglesia se ha desconectado mucho de la sociedad y la sociedad de la Iglesia”, probablemente por su implicación en corrientes políticas cercanas a la derecha o apegadas al poder y por los casos de pederastia.

Uno de los asuntos más delicados que tuvo que tratar el Papa en las diócesis leridanas fue la renuncia del obispo de Solsona Xavier Novell, que dejó el cargo para casarse con Sílvia Caballol. La renuncia tuvo lugar en agosto de 2021 y Novell se casó por lo civil con la escritora en noviembre de ese año. Tras lograr el permiso del papa, tal y como Caballol explicó, pudieron contraer matrimonio por la Iglesia en la primavera de 2024. Precisamente ayer, tras conocer la noticia de la muerte del pontífice, Caballol volvió a utilizar las redes sociales para mostrar su pésame con un vídeo en el que Novell está leyendo la autobiografía de Francisco.