El Pont dels Palillos, el primer puente de hormigón armado de Cataluña, reabre en Lleida después de su rehabilitación

El Pont dels Palillos ha quedado reabierto al tráfico después de las obras para rehabilitarlo. - ACN

El emblemático Pont dels Palillos, considerado el primer puente de hormigón armado de Cataluña y uno de los pioneros en España, ha reabierto al tráfico después de un exhaustivo proceso de rehabilitación. La estructura centenaria, ubicada en Salàs de Pallars (Lleida), ha sido sometida a una profunda intervención que ha eliminado el riesgo de derrumbe que amenazaba este patrimonio arquitectónico, gracias a una inversión de un millón de euros por parte de la Generalitat.

El ayuntamiento de Salàs de Pallars anunció oficialmente la reapertura mediante un bando municipal el pasado 31 de marzo, permitiendo nuevamente el paso sobre el pantano de Sant Antoni. Los vecinos de la comarca y los primeros excursionistas y ciclistas que han atravesado el puente después de su reapertura han mostrado su satisfacción por el aspecto renovado de esta infraestructura histórica que forma parte de la ruta cicloturista dels Llacs, un itinerario que conecta Lleida con La Pobla de Segur.

La intervención ha conseguido cuadruplicar la resistencia de la estructura original, manteniendo intacta la característica forma que dio origen a su nombre popular. Este éxito técnico ha permitido preservar el valor histórico del puente mientras se garantiza su funcionalidad para las próximas décadas.

Historia y valor patrimonial del Pont dels Palillos

Construido en 1916, este puente centenario coincidió con la edificación de la presa de Talarn, formando parte de un conjunto de infraestructuras hidráulicas relevantes para la época. Su diseño innovador lo convirtió en un hito de la ingeniería civil catalana, siendo uno de los primeros ejemplos del uso del hormigón armado estructuras de esta envergadura en España.

Con el transcurso de las décadas y después de la apertura de la carretera C-13, este paso elevado quedó relegado a un uso principalmente local, viendo reducido considerablemente su tráfico. No obstante, su importancia histórica nunca disminuyó, siendo considerado un elemento identitario de la comarca del Pallars Jussà.

"El Pont dels Palillos representa una parte fundamental de nuestro patrimonio de ingeniería y un testigo vive de la innovación constructiva de principios del siglo XX", señalan fuentes del Departamento de Territorio de la Generalitat, organismo responsable de la rehabilitación.

Detalles técnicos de la rehabilitación

La actuación llevada a cabo ha sido integral y minuciosa para garantizar tanto la seguridad como la preservación histórica de la estructura. Entre los trabajos realizados destacan:

• Refuerzo de los cimientos mediante técnicas de micropilotaje, garantizando una base sólida para toda la estructura

• Rehabilitación y sustitución de elementos deteriorados que comprometían la integridad del puente

• Instalación de una nueva losa de hormigón que aporta más resistencia al conjunto

• Renovación completa del pavimento para mejorar la circulación

• Mejora de las cunetas para optimizar el drenaje y evitar futuros problemas de humedad

Un aspecto fundamental de esta rehabilitación ha sido el respeto por la geometría original del puente, preservando así su valor histórico y estético. Los técnicos responsables del proyecto han aplicado tecnologías modernas para reforzar la estructura sin alterar su apariencia característica, consiguiendo un equilibrio entre conservación patrimonial y funcionalidad.

Impulso al turismo sostenible en el Pallars

La reapertura del Pont dels Palillos refuerza significativamente las infraestructuras disponibles para el cicloturismo en la zona. Su integración en la ruta dels Llacs lo convierte en un punto de interés para visitantes y aficionados al ciclismo, contribuyendo al desarrollo del turismo sostenible en la región.

Esta actuación se suma a otras iniciativas de la comarca para potenciar el patrimonio histórico y natural como atractivo turístico, diversificando la oferta más allá del turismo de nieve tradicional en el Pirineo leridano. La apuesta por un modelo turístico desestacionalizado beneficia tanto los visitantes como la economía local, generando oportunidades durante todo el año.

Paralelamente a la reapertura del puente, Tremp, capital de la comarca del Pallars Jussà, ha estrenado este mes un nuevo parque de juegos infantiles al lado de la estación de tren, en la calle de Montllobar. Esta nueva instalación cuenta con columpios, mecedoras, toboganes, estructuras para escalar e incluso una tirolina, mejorando así los espacios públicos para residentes y visitantes.

El hormigón armado: revolución constructiva del siglo XX

El Pont dels Palillos forma parte de un selecto grupo de estructuras que marcaron el inicio del uso del hormigón armado en España a principios del siglo XX. Esta técnica constructiva, que combina el hormigón con barras de acero para mejorar su resistencia a la tracción, supuso una revolución en la ingeniería civil española.

Entre otros ejemplos destacados de esta primera época encontramos el Puente de Hierro de Murcia (1903), el Puente de María Cristina en San Sebastián (1905) o el Viaducto de Madrid (1925). El caso del Pont dels Palillos resulta especialmente significativo para ser el primer exponente de esta técnica en Cataluña y por haber mantenido su funcionalidad durante más de un siglo.

La innovación que supuso el hormigón armado permitió construir estructuras más resistentes, económicas y con formas previamente imposibles. Sus ventajas delante de materiales tradicionales como la piedra o el hierro fuera incluían más resistencia al fuego, menor coste de mantenimiento y más versatilidad de diseño.

¿Cómo se integra el Pont dels Palillos en las rutas cicloturistas del Pirineo?

El puente constituye un punto estratégico en la ruta ciclista de los Lagos, un recorrido de 95 kilómetros que atraviesa varios embalses desde Balaguer hasta La Pobla de Segur. Esta ruta, cada vez más popular entre los aficionados al ciclismo, aprovecha antiguas infraestructuras como el mismo puente para ofrecer un recorrido con mínimo contacto con el tránsito rodado.

La integración del patrimonio industrial y de ingeniería en las rutas cicloturistas representa una tendencia creciente en el turismo sostenible. El caso del Puente de los Palillos ejemplariza cómo una infraestructura centenaria puede adaptarse a nuevos usos recreativos, generando sinergias entre la conservación patrimonial y el desarrollo turístico.