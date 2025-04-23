El equipo Robotech de Mollerussa conquista dos premios en la Final Mundial de la First Lego League en Houston

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

❘ mollerussa ❘ El equipo Robotech de Mollerussa ha brillado en el First Lego League World Festival 2025 de Houston (EEUU), una de las citas más importantes del mundo STEM, y ha regresado con varios premios. El representante leridano consiguió dos importantes reconocimientos internacionales: tercero en Comportamiento del Robot y Premio a la Excelencia en Ingeniería. La competición, que comenzó con 65.000 equipos de todo el planeta, reunió a los 160 mejores de 55 países en un centro de convenciones por el que pasaron más de 10.000 personas diariamente durante los cuatro días del evento.

Cada temporada, para centrar el proyecto de innovación y diseñar los desafíos, el programa First Lego League gira en torno a una temática distinta. Esta temporada 2024/25, la temática se denominaba Submerged. Para participar en la fase final de este certamen internacional, Robotech tuvo que superar la fase provincial en Lleida y la estatal en Ferrol, siendo escogidos por la ruta y el diseño de su robot.

El equipo del Pla d’Urgell está formado por un grupo de jóvenes estudiantes de diferentes institutos, de entre 12 y 16 años de Mollerussa. Son Marc Perera, Oriol Roure, Abril Armengol, Àlex Casanovas, Àneu Tarragó, Julià Domingo y Sergi Civit, cuyo objetivo era conseguir retos por sí solos en las áreas de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), entre ellos la aplicación de programación y robótica, el aprendizaje y formación en modelos de trabajo en equipo de investigación y la presentación de posibles futuros proyectos o start-ups. Una de las particularidades más destacables de Robotech es que no forma parte de ninguna escuela, fundación o empresa, sino que se trata de un grupo de amigos liderados por Marc Perera.

Este grupo de estudiantes del Pla d’Urgell decidió utilizar el entorno de la First Lego League, porque fomenta el trabajo en equipo además de diversos valores, favorece el aprendizaje proactivo, entrena la resolución de problemas, facilita la retención de conceptos, potencia las habilidades comunicativas, estimula la autoestima y la confianza, entrena el pensamiento lógico matemático y mejora la capacidad creativa y la imaginación.

Ya han logrado importantes premios en años anteriores. En 2023 ganaron el Premio a la Excelencia en Ingeniería en el torneo de Lleida y en 2024 fueron los vencedores absolutos en el campeonato local, además de imponerse en la categoría de Comportamiento del Robot. Su gran trabajo se plasmó después en Alicante, en el torneo estatal, donde fueron terceros en Comportamiento del Robot y ocuparon el mismo puesto en la categoría Valores del equipo.

Este año trabajaron con un proyecto llamado Boottler y un robot al que han bautizado como Bolt. Se trata de atender las demandas de los exploradores marítimos dando una solución ante el uso excesivo y descontrolado que se hace de los plásticos desechables y los problemas de contaminación que causan. Por este motivo, presentaron un proyecto innovador basado en un completo sistema de reutilización de envases estandarizados, además de acciones y campañas que llevan a cabo para que esto pueda ser una realidad.