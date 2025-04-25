La 79a Fira de Sant Isidre apuesta por los productos de proximidad

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

Cervera volverá a rendir tributo a los agricultores en la 79a edición de la Fira del Pa i del Cereal de Sant Isidre, que se celebrará el fin de semana del 10 y 11 de mayo. Según explicó el concejal de Comercio, Ferias y Mercados, Raimond Fusté, “este año hemos apostado por el talento local y los productos de proximidad”, con una programación para todos los públicos. El alcalde, Jan Pomés, destacó que la feria pretende poner en valor el pan y el cereal de Ponent.

La plaza de la Universitat acogerá 33 paradas con productos artesanos, con la colaboración del Gremi de Forners de Ponent. Además, se ampliará la oferta gastronómica con cuatro food trucks y, como novedad, habrá tres stands de cerveza artesana, otro de los productos estrella elaborado a base de cereal. La feria contará con un stand informativo de la Associació de Celíacs de Catalunya y con productos sin gluten.

Durante todo el fin de semana habrá diferentes experiencias gastronómicas: una degustación de productos artesanos sin gluten a cargo de Davantal Net de Gluten, otra de cervezas a cargo de Jaume Lluís; una de aceites a cargo de Virginie Buu-Hoi y un showcooking de Gal·la Pipó, cocinera local que ha trabajado en restaurantes de Europa y en el Celler de Can Roca. También se han programado s actuaciones musicales, con el grupo de acordeones Els Asossegats, un concierto de pop rock con VHS (Vinatge Hit Songs) y habaneras con las Veus del Sió. Para los más pequeños habrá talleres para experimentar con la harina y zonas de juegos.

En esta edición se ampliará la exposición de herramientas y oficios antiguos tradicionales y artesanos en los patios de la Universitat. Las activides previas a la feria empezarán el 8 de mayo y terminarán el día 15 con el tradicional almuerzo de payeses de Sant Isidre, el desfile de tractores y la comida popular. Por la tarde tendrá lugar una jornada sobre el futuro de la payesía en la Segarra.