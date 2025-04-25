El nuevo albergue para temporeros sin alojamiento en el Segrià se ubicará en Seròs y abrirá puertas la próxima semana
El equipamiento se sitúa en un entorno apartado del núcleo del municipio y acogerá trabajadores los meses de mayo y septiembre
El nuevo albergue temporal que el Govern abrirá para acoger temporeros que no dispongan de alojamiento durante la campaña de la fruta estará ubicado en el municipio de Seròs. Se trata de un equipamiento situado en un entorno "apartado" del núcleo de la población y que estará gestionado por una empresa privada.
Así lo han explicado este viernes a la delegada del Govern en Lleida, Núria Gil, y el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, después de la primera reunión de la Comisión de Coordinación de la Campaña Agraria. El albergue, que ofrecerá 40 plazas, prevé abrir las puertas los meses de mayo y septiembre. El equipamiento supondrá una alternativa al dispositivo habilitado en el pabellón 3 de Fira de Lleida durante el inicio y el final de campaña.