Experiencia ferroviaria única: el tren histórico de Lleida que recorre paisajes espectaculares incorpora novedades

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La temporada turística ferroviaria ha comenzado este sábado con gran expectación en una de las rutas más pintorescas del norte de Catalunya. El emblemático Tren dels Llacs ha arrancado su temporada 2023 con todas las plazas ocupadas y varias novedades significativas que enriquecerán la experiencia de los viajeros que se embarquen en esta aventura sobre raíles.

La incorporación más destacada de esta temporada es la presencia de un guía turístico especializado a bordo, que acompañará a los pasajeros durante todo el trayecto. Este profesional se encargará de narrar detalles históricos, culturales y paisajísticos de los diferentes puntos de interés que se atraviesan en este recorrido único desde la plana de Lleida hasta las zonas prepirenaicas.

El programa de circulaciones para esta temporada contempla un total de 27 viajes que se realizarán hasta el 25 de octubre. De estos, 23 se efectuarán con el denominado Tren Històric, compuesto por locomotoras y vagones de época restaurados que transportan a los viajeros a tiempos pasados, mientras que los 4 restantes corresponderán al Tren Panoràmic, que ofrece amplios ventanales para una mejor contemplación del paisaje.

Un recorrido que atraviesa paisajes de gran diversidad geográfica



El itinerario de este tren turístico comienza en la estación de Lleida-Pirineus y se adentra en un fascinante viaje a través de distintas comarcas con paisajes contrastados. Durante el trayecto, los viajeros atraviesan el Segrià y la Noguera, para posteriormente adentrarse en la zona montañosa del Montsec hasta alcanzar su destino final en la Pobla de Segur, ubicada en la comarca del Pallars Jussà.

Esta ruta de aproximadamente 89 kilómetros ofrece a los pasajeros panorámicas espectaculares de la geografía catalana, incluyendo vistas de los famosos embalses o "llacs" que dan nombre al tren. El recorrido permite contemplar una transición paisajística desde las llanuras de cultivos hasta las impresionantes formaciones montañosas del Prepirineu, creando una experiencia visual única que atrae cada año a miles de viajeros tanto nacionales como internacionales.

La experiencia se ha consolidado como un referente del turismo sostenible y cultural en la zona, permitiendo descubrir el patrimonio natural, histórico y gastronómico de estas comarcas de una manera diferente y respetuosa con el entorno.

Detalles prácticos y servicios mejorados para los viajeros



El precio del billete para este recorrido oscila entre los 30 y 35 euros para adultos, existiendo tarifas reducidas para niños y grupos. La duración aproximada del trayecto es de 2 horas por sentido, siendo posible realizar la visita completa en una jornada con tiempo suficiente para explorar la Pobla de Segur antes del regreso.

La figura del nuevo guía turístico a bordo supone un valor añadido considerable, ya que complementa la experiencia con explicaciones detalladas sobre la historia ferroviaria de la línea, inaugurada en 1924, así como datos sobre la flora, fauna y geología de las zonas atravesadas. Esta iniciativa responde a la demanda de los propios usuarios, que solicitaban mayor contenido informativo durante el recorrido.

Según fuentes oficiales, la previsión para esta temporada es superar los 8.500 viajeros, cifra que representaría un incremento del 15% respecto al año anterior. El índice de ocupación en las primeras fechas programadas ya alcanza el 90%, lo que demuestra el creciente interés por este tipo de turismo experiencial.

Un proyecto que contribuye al desarrollo económico local



Esta iniciativa ferroviaria no solo representa una atracción turística, sino que se ha convertido en un importante motor económico para las poblaciones por las que transcurre el trayecto. Restaurantes, comercios locales y alojamientos registran un notable incremento de actividad durante los días de circulación del tren.

En localidades como Balaguer o la propia Pobla de Segur, los establecimientos hosteleros han creado menús especiales para los viajeros del Tren dels Llacs, incorporando productos típicos de la gastronomía local. Asimismo, diversos artesanos y productores locales han encontrado en este flujo turístico una oportunidad para dar a conocer sus productos.

Las administraciones locales han desarrollado rutas complementarias y visitas guiadas que permiten a los viajeros aprovechar al máximo su estancia, descubriendo el rico patrimonio histórico y natural de estas comarcas catalanas situadas en el noreste de España.