La feria Viu l’Hort refuerza el apoyo a los productores de proximidad

La cata de cervezas y quesos artesanos fue un gran éxito de participación.

Castellserà celebró la séptima edición de la feria Viu l’Hort el pasado fin de semana con un balance positivo y con su objetivo cumplido: Promocionar y reforzar los productores de proximidad. El alcalde, Marcel Pujol, puso énfasis en “la importancia de apoyar a los productores del territorio porque al final son los que cuidan de nuestro entorno y los que contribuyen a mantener vivos los pequeños pueblos donde residen y tienen sus negocios”. Noemí Canosa, concejala de Educación y Turismo organizadora del certamen, añadió que “es importante fomentar la compra de productos de proximidad porque se trata de alimentos frescos, de mayor calidad y con una menor huella ambiental ya que son cultivados, elaborados y distribuidos de forma local, reduciendo considerablemente la distancia entre el productor y el consumidor”.

La feria Viu l’Hort centró la mayor parte de las actividades ayer domingo en la plaza Sitjar, donde había una quincena de paradas de productores y artesanos del territorio, intercambio de semillas y divulgación y promoción de la horticultura. A mediodía tuvo lugar una cata de cervezas y quesos artesanos, que fue un gran éxito de participación.

Además, se habilitó un espacio infantil con actividades y talleres para los más pequeños.

La jornada de ayer culminó con una comida popular preparada precisamente con alimentos de productores locales, también con 75 comensales, y concierto del grupo Laportatil.fm. A primera hora también hubo desayuno popular.

Asimismo, el sábado se organizó una caminata popular hasta la nueva balsa del Canal d’Urgell en el término municipal de Castellserà para que los vecinos pudieran ver las obras.

Los vecinos visitan la balsa de la modernización del Canal d’Urgell

Como actos previos, la feria Viu l’Hort de Castellserà organizó el viernes una charla sobre la modernización del Canal d’Urgell que contempla la construcción de varias balsas para almacenar agua, una de las cuales en el municipio, que fue a cargo de Xavier Díaz, director general de la comunidad de regantes, y de Pere Bailon, jefe de la modernización.