El Pirineo registra en diez años la creación de cuarenta cooperativas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Pirineo ha registrado en los últimos diez años la creación de cuarenta nuevas cooperativas y se ha consolidado como un territorio activo en el marco de la creciente ola de cooperativismo en Catalunya. Esta marea de empresas abarca ámbitos tan variados como el forestal, el turismo sostenible, la restauración, la cultura, los servicios técnicos y profesionales, la atención a las personas, la agroindustria, la construcción y la energía.

Este fenómeno se ha registrado en comarcas como el Alt Urgell y la Alta Ribagorça, aunque ha tenido especial incidencia en la Cerdanya, el Pallars Sobirà y el Jussà. La mayoría de las iniciativas son de pequeñas dimensiones.

El Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran, impulsado por la Generalitat, ha acompañado entre 2021 y 2024 la creación de 13 cooperativas y ha ofrecido asesoramiento y atención a casi 200 iniciativas económicas. Además, ha llegado a cerca de 4.000 personas mediante actividades de formación, sensibilización y divulgación. Entre las cooperativas creadas destacan iniciativas como Escape The Town que fusiona tecnología y ocio, Coopyrene, cooperativa rural dedicada a la transformación agroalimentaria, o la libreria El Refugi.

También proyectos de ingeniería y arquitectura como Officinalis y Coopdera, restaurantes cooperativos como L’All Negre y la Aixalda de Burg, y propuestas de servicios comunitarios como Animació en Acció, Alba Jussà e Incorpora’m. Esta nueva etapa cooperativa está consolidando una transformación del tejido económico pirenaico que va más allá del cooperativismo agrario tradicional.