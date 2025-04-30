Pocas o nulas existencias en panaderías, que pierden productos de las neveras: “la gente ha comprado como pasó con la pandemia”

Las panaderías empezaron ayer con una jornada con pocas o ninguna existencia de producto, dependiendo del comercio. El presidente del Gremi de Forners de Lleida, Toni Frías, explicó que todo lo que se había preparado “estaba para tirar a la basura” y que muchas, con el apagón, no tuvieron margen para elaborar.

En este sentido, señaló que los productos de nevera, como los pasteles, también se perdieron. “Todo el trabajo que se había adelantado para el Día de la Madre, que es este fin de semana, no sirve. Tendremos que empezar de cero”, lamentó. Asimismo, explicó que panaderías como la suya se encontraron con que antes de las once de la mañana ya no tenían pan. “La gente ha venido a comprar como pasó con la pandemia, incluso los restaurantes nos han llamado a primera hora para saber si podían tener producto”, señaló. “Nos hemos sacrificado y adaptado, como siempre, pero esperemos que no vuelva a pasar”, añadió Frías.

En este sentido, el horno Pa d’Abans de la Fuliola, con tiendas también en Cervera y Linyola, optó por no abrir ayer ni lo hará hoy y tampoco servirá a los profesionales a los que venden sus productos. Sus responsables explicaron que “los congeladores de las tiendas no aguantaron en frío negativo, y los productos se perdieron”. “Aunque nos cueste, no queremos hacer correr ningún riesgo a nuestros clientes, entendemos nuestra responsabilidad”, destacaron.