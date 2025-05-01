Proponen una ruta ciclista para unir los municipios de Les Garrigues Altes

El consell de Les Garrigues acogió la semana pasada la presentación de los avances del plan de ordenación urbanística supramunicipal de la Comunitat de Municipis de Les Garrigues Altes, que podría entrar en vigor a partir de 2027. Técnicos de la comisión de Urbanismo explicaron la posibilidad de introducir una ruta ciclista entre los municipios de Bellaguarda, Bovera, El Cogul, La Granadella, Granyena de Les Garrigues, Juncosa, El Soleràs y Els Torms, que transcurriría paralela a la carretera y permitiría dinamizar los pueblos y fomentar la movilidad sostenible. Actualmente se ha iniciado el proceso de evaluación del ambiental del plan urbanístico, que tiene como objetivo establecer un modelo territorial que impulse el desarrollo sostenible y equilibrado de estos municipios. La alcaldesa de La Granadella, Elena Llauradó, avanzó que se trata de una buena propuesta para los pueblos que ayudaría a fomentar más actividades, y debería poderse implementar pronto. Para ello, sería necesario dibujar el trazado que pasaría por caminos y senderos ya existentes aunque se deberían de crear algunos tramos nuevos.

Entre las prioridades del POUM destaca revertir la despoblación y facilitar el acceso a la vivienda para los jóvenes, crear una red comuna de servicio y equipamiento, regular usos de suelo urbano para proteger el territorio, además de recuperar patrimonio de piedra seca, mejorar infraestructuras y regenerar los núcleos históricos de los pueblos. El nuevo plan urbanístico supramunicipal sustituirá a los actuales planeamientos individuales de cada municipio, dotando a este sistema urbano de una visión coherente de conjunto posibilitando un modelo de funcionamiento en red y adaptado a las características de la zona rural.