Vuelven a hacer funcionar 'La Rúbia', la locomotora diésel y la vagoneta que circulaba a 2.000 metros de altura en el Pirineo

El Museo Hidroeléctrico de Capdella ha sacado de la vitrina del museo la locomotora diésel y la vagoneta conocida popularmente como ‘La Rúbia’ y la ha vuelto a hacer circular. Más de un centenar de aficionados al ferrocarril, amantes de la historia industrial y familias han podido hacer un pequeño trayecto encima de la vagoneta o conducir la locomotora. Este vehículo circuló a más de 2.000 metros de altura durante la construcción del salto hidroeléctrico de Capdella y servía para transportar a los trabajadores. Funcionó desde 1012 hasta la década de 1980. El alcalde de la Torre de Capdella, Josep Maria Dalmau, ha explicado que quiere convertir ‘La Rúbia’ en un reclamo turístico y crear un pequeño recorrido turístico por donde pueda circular periódicamente.

La locomotora y la vagoneta ya se quitaron de la vitrina del museo el año pasado. En aquella edición solamente se arrancó para comprobar que el motor todavía funcionaba. Este año, se ha arrancado y se ha hecho circular por un pequeño trayecto de unos veinte metros. El alcalde Dalmau, viendo el interés que despierta entre la gente, ha dicho que este recorrido se ampliará en un futuro y también los días de funcionamiento.

Con más de setenta años de servicio, ‘la Rúbia’ funcionó desde 1912 hasta la década de 1980 y tuvo un papel clave en la obra hidroeléctrica más ambiciosa de la Vall Fosca. En las vitrinas del Museo Hidroeléctrico de Capdella hace trece años que está expuesta.

Casualmente, el alcalde de la Torre de Capdella fue uno de los últimos conductores de la locomotora y ha explicado que la locomotora arrastra una vagoneta, conocida popularmente con el nombre de 'La Rúbia'. Originariamente, la vagoneta era de color amarillo, el mismo color que los taxis de la Pobla de Segur y por la similitud de color empezaron a referirse con este nombre.

La locomotora y la vagoneta este viernes han recorrido unos pocos metros, para demostrar que todavía funciona. Antiguamente hacía un trayecto de casi 5 kilómetros. No obstante, el alcalde ha dicho que este acto no tiene que quedar en un hecho simbólico y desde el Ayuntamiento estudiarán la viabilidad de hacer un pequeño recorrido turístico, en torno al Museo Hidroeléctrico, para que 'La Rúbia' otra vez vuelva a circular por la Vall Fosca o en la zona del teleférico de Estanque Gento.