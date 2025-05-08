Ocho ayuntamientos de Lleida y el consejo del Urgell han renunciado además de 4,3 millones de euros en ayudas de la UE para ahorro energético, tal como explica hoy SEGRE . La complejidad “exagerada” de tramitar unas subvenciones ideadas para pueblos de menos de 5.000 vecinos y no cobrar los anticipos prometidos son algunos de los principales motivos de estos desistimientos. Otros, como Alins o Esterri d'Àneu, han renunciado a estas ayudas.

Las quejas de los que han renunciado a estas ayudas son compartidas también por los que han conseguido completar obras y compras subvencionadas. Uno de estos últimos es el alcalde de Guixers, Jordi Selga.

“Si volvieran a convocar estas ayudas no las pediríamos, la tramitación ha sido inhumana, propia de una subvención en una gran ciudad, nos ha colapsado el ayuntamiento, nos ha martirizado y nos sentimos maltratados”, afirma. El primer edil de Castell de Mur, Miquel López, añade que “la burocracia es exagerada, incluso para proyectos poco ambiciosos”, especialmente para “ayuntamientos pequeños, sin personal técnico a jornada completa.”