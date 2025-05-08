REE tramita otra línea de alta tensión entre Huesca y Lleida tras decaer dos de Forestalia

Red Eléctrica de España (REE) ha iniciado la tramitación de una nueva línea de alta tensión de 220 kV desde la subestación de Peñalba, en Huesca, hasta la de Els Mangraners, en Lleida. La empresa participada por el Estado ha puesto en marcha el proceso de autorización de este proyecto ante el Gobierno español meses después de que hayan decaído dos de las líneas de muy alta tensión (MAT) de 400 kV que el grupo Forestalia promovía entre las dos provincias: la que debía cruzar el Pallars Jussà y la que debía atravesar el sur del Segrià y Les Garrigues.

El proyecto de REE, responsable de la red de transporte de electricidad de España, prevé un trazado de unos 74 kilómetros entre las dos subestaciones, de los cuales algo más de tres kilómetros transcurrirían soterrados a su paso por la capital del Segrià. Deberá atravesar los municipios oscenses de Peñalba, Candasnos, Fraga y Torrente de Cinca. Desde allí pasará a territorio leridano, donde deberá cruzar los términos municipales de Sunyer, Massalcoreig, Seròs, Aitona, Torres de Segre, Sudanell, Montoliu de Lleida, Albatàrrec y Lleida. El coste de esta línea de alta tensión se estima en algo más de 35,7 millones de euros, a los que se suman 14,2 millones más para ampliar la subestación de Peñalba hasta los 400 kV. Todo ello, según el proyecto en información pública, tiene como finalidad “mejorar la seguridad del suministro, reduciendo sobrecargas y resolviendo restricciones técnicas de la zona”, y también “favorecer la integración de renovables en el sistema” eléctrico. Un año antes de que REE iniciara la tramitación del proyecto, alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados sabían ya de su existencia y varios de ellos habían expresado su rechazo, al considerar que se sumaría a otras infraestructuras eléctricas que saturarían el territorio.

Frente a esta línea de REE, las dos MAT que Forestalia proyectaba en las comarcas de Lleida también estaban relacionadas con el auge de las energías renovables: tenían como finalidad transportar hasta el área metropolitana de Barcelona la electricidad generada en parques solares y eólicos de Aragón. Una vez han quedado descartadas (junto con una tercera que debía atravesar las comarcas de Tarrgona), este mismo promotor tramita una línea de alta tensión (220 kV) con un trazado distinto a través de las comarcas del Segrià y Les Garrigues. También esta última ha sido objeto de rechazo entre los municipios afectados, mientras que la Diputación les ha facilitado la presentación de alegaciones.