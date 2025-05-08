Una osa poliamorosa en el Pirineo de Lleida: pare 2 oseznos tras preñarse simultáneamente con 2 machos distintos

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El Pirineo de Lleida ha sido escenario de un extraño fenómeno biológico que solo se había documentado en una ocasión, y hace ya 27 años, en la cordillera: una hembra de oso ha alumbrado dos oseznos engendrados por dos padres distintos tras gestarlos de manera simultánea.

Este fenómeno, inusual en los humanos, entre los que se estima que se da en el 8% de los nacimientos de mellizos, poco habitual entre los osos y más frecuente en especies como perros y gatos, se denomina superfecundación.

Consiste en la fecundación de dos (o más) óvulos generados por la hembra en un mismo celo por dos (o más) machos distintos. A menudo se confunde con la superfetación, todavía más extraña al consistir en la fecundación de uno o más óvulos en un útero que ya acoge uno o más óvulos fecundados y procedentes de una ovulación anterior.

Fuentes de la Generalitat confirmaron que el primero de esos fenómenos se ha dado este año con la hembra identificada como F073, que ha alumbrado un osezno del macho Esmolet y otro del catalogado como M071.

Este es el primer caso de superfecundación que se da en el Pirineo desde hace 27 años, cuando la hembra Ziva, que llegó preñada de Eslovenia para ser reintroducida, parió un osezno de Pyros y otro de un macho esloveno cuya identificación no consta. “Fue uno de los pocos casos documentados en Europa en aquella época”, explicaron fuentes de la conselleria de Territorio.

Los episodios de superfecundación entre los plantigrados tienen su origen en la combinación de de dos factores.

Uno, la posibilidad de que algunas osas liberen más de un óvulo en un periodo de celo, tiene carácter extraordinario.

El otro es de tipo conductual: las osas han adquirido, como mecanismo de defensa para evitar la muerte de sus crías, el hábito de copular con más de un macho en cada celo, algo que les sirve para reducir las posibilidades de que uno de estos, al considerar que carece de vínculos biológicos con los oseznos, pueda matarlos para forzar a la hembra a anticipar un nuevo ciclo reproductivo y de cópulas. Es un comportamiento habitual del macho.