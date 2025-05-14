Estafado con 40.000 euros por una llamada falsa que suplantaba un banco en Mollerussa

Los Mossos d’Esquadra investigan una estafa que sufrió la semana pasada un vecino de Mollerussa de unos 60 años en la que los ciberdelincuentes consiguieron robarle unos 40.000 euros de su cuenta en el BBVA, según ha podido saber este periódico. La víctima presentó la denuncia el viernes en la comisaría de una estafa cometida el jueves por la noche y que se inició con un método vishing, un fraude que se comete a través de una llamada telefónica, engañando a la víctima mediante la suplantación.

En este caso, la víctima recibió una llamada que suplantaba al BBVA para alertarle que estaba siendo víctima de una estafa. Para ello, le pidieron que se bajara una aplicación, con la que obtuvieron sus datos y claves. Con ellos, los estafadores consiguieron hacer varias extracciones de 800 euros, que la víctima les hiciera una transferencia y la obtención de un crédito. Al percatarse del engaño llamó al banco, que le bloqueó la cuenta, evitando que perdiera todo el dinero. Sin embargo, el desfalco ascendió a unos 40.000 euros.

En este tipo de casos, los ciberdelincuentes utilizan técnicas de ingeniería social –con Inteligencia Artificial incluida– para llamar (vishing), enviar SMS maliciosos (smishing) que parecen provenir de fuentes legítimas como bancos, servicios públicos y empresas de mensajería, entre otros. Una vez que establecen contacto con la víctima, utilizan tácticas de persuasión y manipulación para obtener información confidencial, como números de cuenta, contraseñas, códigos de acceso o incluso realizar transferencias de dinero directamente desde la cuenta de la víctima.

Los Mossos registraron en 2023 más de 3.000 casos de estafa por vishing en Catalunya. Por ello, aconsejan no proporcionar información personal por teléfono, no hacer clic en enlaces sospechosos, no atender llamadas desconocidas y bloquear números sospechosos.

La Audiencia de Lleida obliga a los bancos a devolver el dinero de estafas digital si no hay negligencia del cliente

La Audiencia de Lleida ha emitido dos sentencias en las que obliga a los bancos a cubrir el dinero sustraído a un cliente al ser víctima de una estafa, como ha avanzado SEGRE. En una de ellas obligó a devolver 4.000 euros y en la otra, 50.600.

En ambas, la Audiencia recordó que la jurisprudencia es unánime a la hora de sentenciar que el banco debe reembolsar las cantidades sustraídas a su cliente y que la única excepción es que este haya cometido una negligencia grave que le haga responsable. De hecho, el pasado 9 de abril el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que aclara que las entidades bancarias deben asumir la responsabilidad de las estafas a través de Internet, salvo que puedan demostrar que el cliente actuó con negligencia grave, lo que sienta jurisprudencia.